Concerto natalizio del Coro Rodolfo Del Corona

Il concerto si propone come un affascinante viaggio attraverso le epoche, mettendo in luce la ricchezza della polifonia a cappella in un programma che abbraccia secoli di musica. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti

La magia della musica corale torna a incantare il pubblico con il concerto del Coro Rodolfo Del Corona in programma domenica 5 gennaio alle ore 21 nella Chiesa di Santi Matteo e Lucia in via Provinciale Pisana, 55. Il concerto si propone come un affascinante viaggio attraverso le epoche, mettendo in luce la ricchezza della polifonia a cappella in un programma che abbraccia secoli di musica. Si partirà dalle antiche sonorità del canto gregoriano medievale, in cui le voci si intrecciano in un flusso spirituale e meditativo, fino alle suggestioni della musica contemporanea. Il concerto si concluderà in un trionfo di gioia con l’esecuzione di brani natalizi che evocano tutta la bellezza e l’atmosfera speciale del periodo delle festività. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: un’occasione imperdibile per condividere insieme il calore e la magia della musica in una serata che anticipa l’Epifania con emozione e raccoglimento.

