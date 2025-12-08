Concerto natalizio della Banda Cittadina di Livorno

La Banda Cittadina di Livorno è lieta di invitare il pubblico al suo tradizionale concerto natalizio che si terrà domenica 28 dicembre alle ore 17:00 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale di Livorno

La Banda Cittadina di Livorno è lieta di invitare il pubblico al suo tradizionale concerto natalizio che si terrà domenica 28 dicembre alle ore 17:00 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale di Livorno. Un evento imperdibile, pensato per arricchire l’offerta culturale del periodo natalizio e trasmettere un messaggio di unità e dialogo attraverso la musica. La Banda Cittadina di Livorno crede fermamente che la musica possa essere un ponte: uno strumento di educazione, ascolto e condivisione che aiuti a superare le distanze. Il concerto, che rappresenta il 49° appuntamento natalizio della banda, sarà un’occasione unica per scoprire una delle realtà musicali più storiche della città, la cui tradizione affonda le radici nel lontano 1861, come Banda Musicale della Guardia Nazionale di Livorno, e che nel 1976 è stata rifondata dall’Istituto Musicale Mascagni. La Banda Cittadina di Livorno è tuttora sostenuta dalla Provincia e dal Comune di Livorno, che sono soci fondatori, ed è una realtà che da decenni porta la musica nelle piazze e nei cuori dei livornesi. Il concerto sarà un viaggio musicale che spazierà dalla musica classica a quella contemporanea, dalle colonne sonore ai brani tradizionali e marce sinfoniche. Un programma variegato e coinvolgente, che saprà catturare l’attenzione di tutti, dai più giovani agli appassionati di musica. Inoltre, il concerto rappresenta anche un’opportunità per scoprire come entrare a far parte della Banda Cittadina. L’adesione alla banda richiede solo un paio di ore alla settimana, con prove ogni lunedì sera dalle 21:00 alle 23:00 presso il vecchio conservatorio Mascagni. Un impegno che non solo permette di sviluppare e perfezionare il proprio talento musicale, ma che offre anche la possibilità di partecipare a concerti, eventi pubblici e manifestazioni, contribuendo a mantenere viva una tradizione musicale storica della nostra città. Essere parte della Banda Cittadina significa anche partecipare a raduni, gemellaggi e scambi culturali internazionali. Recentemente, la banda ha preso parte a un gemellaggio a Bolano (La Spezia) con la banda di Saint Cyr au Mont d’Or (Francia) e nel marzo 2026 sarà protagonista di un altro viaggio a Lione. Un’occasione straordinaria per fare nuove esperienze, incontrare musicisti da tutto il mondo e arricchire il proprio percorso artistico. Unirsi alla banda è anche una palestra fondamentale per chi vuole migliorare la propria sicurezza sul palco e affrontare l’ansia da esibizione, rendendola un’esperienza formativa e divertente, in un ambiente stimolante e accogliente. Se siete curiosi di scoprire di più su come entrare a far parte della Banda Cittadina di Livorno o semplicemente volete vivere la magia di un concerto natalizio in un’atmosfera unica, non esitate a contattarci. Siamo pronti a darvi il benvenuto e a farvi vivere questa straordinaria avventura musicale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©