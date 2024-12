“Concerto per la pace” del Rotary Toscana Distretto 2071

Il Rotary Toscana Distretto 2071 ha organizzato per domenica 8 dicembre il “Concerto per la pace” i cui proventi saranno destinati interamente a finanziare i centri della pace del Rotary International.

I sette Centri della Pace del Rotary Situati in Università con programmi consolidati di studi sulla pace, risoluzione dei conflitti e sviluppo internazionale in diverse parti del mondo, (Inghilterra, USA, Svezia, Turchia, Uganda, Giappone, Australia) i Centri della Pace offrono piani di studio su misura per formare leader dediti all’edificazione della pace e alla risoluzione dei conflitti — a prescindere da dove vadano.

“Crediamo che quando le persone operano per costruire la pace nelle loro comunità – spiegano gli organizzatori – questo cambiamento può avere un effetto globale”.

