Concerto per pianoforte alla Bottega del Caffè

Nicoletta Casalini interpreta Mozart e Schumann. Domenica 19 aprile alle 17 un pomeriggio di grande musica tra Fantasie mozartiane e i suggestivi Papillons, nella cornice degli archi secenteschi di viale Caprera

Domenica 19 aprile, alle ore 17, alla Bottega del Caffè, l’Associazione Lavoratori Comunali offrirà alla cittadinanza un concerto per pianoforte, pensato per gli appassionati del genere e per chi desidera trascorrere un pomeriggio all’insegna di una delle arti più affascinanti. Il programma, di alto livello, sarà eseguito dalla pianista Nicoletta Casalini, già apprezzata in precedenti appuntamenti per l’interpretazione di musiche di Haydn, Beethoven, Chopin e Schubert. Diplomata sotto la guida della professoressa Liana Gragnani de Botton, Casalini ha partecipato e vinto concorsi nazionali, ottenuto diplomi di merito in numerose manifestazioni e svolto un’intensa attività concertistica, anche come accompagnatrice. La sua formazione si è perfezionata con maestri come Antonio Bacchelli e Alessandro Specchi, affiancando all’attività artistica anche quella didattica nelle scuole medie della provincia. Nel concerto di domenica la pianista interpreterà due celebri Fantasie di Mozart: la K 397 in re minore e la K 475 in do minore. Si tratta di composizioni che, come suggerisce il titolo, esprimono un carattere libero e improvvisativo, con frequenti contrasti emotivi tra momenti drammatici e passaggi più sereni. A 270 anni dalla nascita, Mozart continua a essere una presenza centrale nei programmi musicali, capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico con la sua straordinaria genialità. La seconda parte del concerto sarà dedicata ai Papillons op. 2 di Robert Schumann, una raccolta ricca di fantasia e contrasti, che alterna episodi vivaci, riflessivi e imprevedibili. L’opera evoca l’atmosfera dei salotti eleganti della Vienna della prima metà dell’Ottocento e riflette la duplice natura espressiva del compositore, che si identifica nei due personaggi immaginari di Eusebio, introspettivo e sognante, e Florestano, impetuoso e appassionato. L’Associazione Lavoratori Comunali invita tutta la cittadinanza a partecipare al concerto, che si terrà nella suggestiva sede della Bottega del Caffè, in viale Caprera 35, sotto gli archi secenteschi. Il contributo libero all’ingresso sarà destinato al mantenimento e alla cura della struttura.

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