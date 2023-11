Concerto vocale per la festa di Santa Cecilia nella chiesa di Santa Caterina

Don Michele Esposto, insieme a tutta la comunità parrocchiale, nella bellissima cornice della chiesa di Santa Caterina, in piazza dei Domenicani, presenterà mercoledì 22 novembre alle 21 un importante concerto classico vocale e strumentale

Santa Cecilia è stata una nobile romana convertita al Cristianesimo, vergine martire cristiana. Il suo culto è molto popolare poiché Cecilia è la patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Che viene ricordata il 22 novembre da cattolici e ortodossi. Cecilia, nata da una nobile famiglia a Roma, sposò il nobile Valeriano. Si narra che il giorno delle nozze nella casa di Cecilia risuonassero organi e lieti canti ai quali la vergine, accompagnandosi, cantava nel suo cuore: “conserva o Signore immacolati il mio cuore e il mio corpo, affinché non resti confusa”. Da questo particolare è stato tratto il vanto di protettrice dei musicanti. Confidato allo sposo il suo voto, egli si convertì al cristianesimo e nella prima notte di nozze ricevette il battesimo per mano del pontefice Urbano I.

Per l’occasione don Michele Esposto, insieme a tutta la comunità parrocchiale, nella bellissima cornice della chiesa di Santa Caterina, in piazza dei Domenicani, presenterà mercoledì 22 novembre alle 21 un importante concerto classico vocale e strumentale che vedrà la partecipazione di quattro eccellenti cantanti lirici, il soprano lirico leggero di coloratura Roberta Ceccotti, artista di grande levatura e interprete di grandi ruoli lirici, il mezzosoprano Maria Bruno, artista di grande esperienza sia nell’opera che nell’operetta, il tenore Massimo Gentili (in foto), cantante attivo a livello nazionale e la partecipazione straordinaria del soprano Gabriella Collaveri, cantante di grande esperienza e professionalità.

La direzione musicale al pianoforte è di Stefania Casu, per l’occasione presenta la serata Loredana Bruno. L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©