Concita De Gregorio a Livorno per presentare l’ultimo spettacolo

Attesissimo evento lunedì 27 marzo alle ore 21,30 al Teatro 4 Mori di Livorno. Concita De Gregorio torna a Livorno per presentare il suo ultimo spettacolo di grande successo “Un’ultima cosa” ispirato alla sua ultima ed omonima fatica letteraria pubblicata da Feltrinelli editore. Cinque donne al centro della scena, cinque figure femminili che hanno segnato la storia del Novecento – Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi – che prendono parola per l’ultima volta e parlano di sé. “Un’ultima cosa – spiega Concita De Gregorio – è una ricerca intima e personale che mi ha condotta nel corso della vita ad appassionarmi alle parole e alle opere di alcune figure luminose del Novecento: donne spesso rimaste all’ombra di qualcuno. Ho studiato il loro lessico fino a “sentire” la loro voce, quasi che le avessi di fronte e potessi parlare con loro. Ho avuto infine desiderio di rendere loro giustizia. Attraverso la scrittura, naturalmente. La drammaturgia è stato un lavoro di montaggio che dà vita a cinque quadri in successione: le donne prendono parola in scena, a teatro, subito prima di uscire di scena, nella vita. Come se un momento prima di sparire potessero voltarsi verso il pubblico: “Ah. Resta un’ultima cosa da dire”. Ho chiesto a Erica Mou, una voce magnifica al servizio di una scrittura pura, di dare vita sul palco a un’anima infantile e arcaica insieme: i suoi canti popolari, le sue ninne nanne fanno da controcanto e accompagnano le ultime parole di queste cinque donne con le prime che una bambina sente quando viene al mondo”. Questo e molto altro è “Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale” , lo spettacolo scritto e interpretato da Concita De Gregorio, con le musiche live di Erica Mou e la regia di Teresa Ludovico. Al termine dello spettacolo, Concita De Gregorio incontrerà i lettori per firmare le copie del libro.

