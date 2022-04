Conclusi gli esami dei cani da soccorso

Si è appena conclusa la 3 giorni di prove ENCI per cani da soccorso organizzata da A.N.F.I. Toscana. Sono sfilati binomi da tutta Italia e giudicate le prove propedeutiche e prove operative per ricerca dispersi in superficie da esperti giudici.

L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Toscana ringrazia in particolare modo la Tenuta Bella Vista Insuese per il supporto e per aver fatto utilizzare la proprietà in forma beneficenza, una location splendida che ha dato modo in tre giorni di “esami” anche di far ammirare un patrimonio livornese.