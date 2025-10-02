Condividi, sabato 4 ottobre al via il Mese dell’Affido

La rassegna torna, dopo il successo della prima edizione del 2024, con una serie di appuntamenti diffusi sul territorio che mirano a favorire un confronto costruttivo sul significato dell’accoglienza come elemento fondante di una società solidale. Il programma

Il Centro Affidi del Comune di Livorno/zona livornese ha organizzato anche per questo autunno un calendario di incontri per promuovere l’affido familiare: una forma di aiuto che si realizza accogliendo nella propria casa e nella propria vita un bambino o un ragazzo, per il tempo necessario affinché la sua famiglia possa risolvere le sue difficoltà. La rassegna “Condividi – Ottobre Mese dell’Affido” torna, dopo il successo della prima edizione del 2024, con una serie di appuntamenti diffusi sul territorio che mirano a favorire un confronto costruttivo sul significato dell’accoglienza come elemento fondante di una società solidale. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con alcuni enti ed associazioni interessati e coinvolti a vario titolo sui temi dell’accoglienza e solidarietà: I.S. Niccolini Palli, Casa Papa Francesco, Associazione Sistema Famiglia, Centro Adozioni, Associazione Sestante Solidarietà, C.e.I.S. Livorno, Associazione Joyful Gospel Ensemble.

Il Mese dell’Affido si aprirà sabato 4 ottobre alle ore 17.00 in piazza Grande con l’evento “Un affido corale”, che prevederà un preliminare momento di saluto e presentazione dell’iniziativa, seguito dal coinvolgente intervento corale del The Joyful Gospel Ensemble che, con la sua breve esecuzione, stimolerà la partecipazione del pubblico. Il tema della “coralità” e della “partecipazione” risultano infatti particolarmente calzanti quando si parla di affido familiare. L’evento è stato volutamente organizzato in un luogo centrale della città per raggiungere un pubblico ampio, inclusi coloro che non hanno ancora familiarità con il tema dell’affido e con le attività del centro affidi.

Sabato 4 ottobre – ore 17.00

“Un affido corale” – Evento di apertura del Mese dell’Affido, organizzato dal Centro Affidi della zona livornese con la partecipazione del Joyful Gospel Ensemble.

Piazza Grande (lato ex Dolly)

Mercoledì 8 ottobre – ore 18.00

“Accogliere è famiglia” – 10 anni di Casa Papa Francesco. Aperitivo di beneficenza.

(Gradita conferma via WhatsApp al 388 1277797)

Casa Papa Francesco, via M. Puccini 68 – Quercianella

Giovedì 9 e giovedì 23 ottobre – ore 17.30

“Aiuto! C’è un alieno dentro casa: adolescenza e genitorialità” – Informazioni e attività laboratoriali sul tema, in collaborazione con gli operatori dell’Associazione C.e.I.S. Livorno – Sportello Centro per la Famiglia.

Sala Congressi di Villa Serena, via di Montenero 176

Martedì 14 ottobre – ore 16.45

“Chi trova un ‘vicino’, trova un tesoro!” – Caccia al tesoro a squadre con merenda per promuovere la vicinanza solidale, in collaborazione con l’Associazione Il Sestante Solidarietà APS.

Villa Corridi (sede Il Sestante), via di Collinaia 21

Mercoledì 15 ottobre – ore 17.30

“Accoglienza familiare: affido o adozione?” – Esperienze a confronto. Incontro a cura del Centro Affidi e del Centro Adozioni della zona livornese.

Sala Congressi di Villa Serena, via di Montenero 176

Venerdì 24 ottobre – ore 17.00

“Si fa affido in molti modi” – Attività laboratoriali per famiglie, nonni e bambini, in collaborazione con l’Associazione Sistema Famiglia APS e con il patrocinio del Consiglio di Zona 1.

Ex asilo Pian di Rota, via delle Sorgenti 269

Giovedì 30 ottobre – ore 17.30

“Aperiaffido: conosci l’affido? Scoprilo con noi!” – Incontro informativo a cura del Centro Affidi. Introduzione a cura degli studenti della 5ª ASU dell’I.S. Niccolini-Palli, che offriranno la loro visione sul tema della fragilità familiare.

(Gradita conferma via WhatsApp al 338 4909201)

Sala Congressi di Villa Serena, via di Montenero 176

