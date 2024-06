Confcommercio presenta la seconda Cena sulla Terrazza

La presidente di Confcommercio, Marcucci: "Stessa location, stessa concomitanza con il Palio Marinaro per valorizzare, insieme alla bellezza di Livorno e alla tradizione enogastronomica, anche la storia delle gare remiere". Appuntamento sabato 29 giugno alle 20.00. Il menù (realizzato con prodotti del territorio a filiera corta) dell'Associazione Cuochi e come prenotare. La cena è realizzata con il supporto di Vetrina Toscana e degli sponsor Scotti Audi e Scotti VW, Generali, Agenzia di Livorno Via Cairoli, George Menaboni e Lavazza. Supporto logistico di Fondazione Caritas Livorno. Per questa seconda edizione i posti disponibili sono saliti a 400

La Confcommercio della provincia di Livorno è orgogliosa di presentare la seconda edizione della Cena sulla Terrazza, prevista quest’anno per sabato 29 giugno. La cena sarà interamente allestita dall’Associazione Cuochi Livornesi con un menu realizzato con prodotti del territorio a filiera corta. La location sarà anche quest’anno la Terrazza Mascagni, che per la prima edizione ha riscosso un enorme visibilità per le foto e i video diventati virali sui social. “Stessa location, stessa concomitanza con il Palio Marinaro per valorizzare, insieme alla bellezza di Livorno e alla tradizione enogastronomica, anche la storia delle gare remiere”, spiega la presidente della Confcommercio provinciale Francesca Marcucci. Anche quest’anno la cena è realizzata con il supporto di Vetrina Toscana, progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri.

L’Associazione Cuochi ha presentato il menu 2024: tortino di panzanella di mare con polpo in doppia cottura con fonduta di pecorino toscano dop, Roselline del Vallino al sugo di gamberoni con la loro bisque e pancetta croccante, coda di rospo in cartoccio bella vista ai pomodorini,olive e capperi, con patate e zucchine. “Ringraziamo Camera di Commercio di Livorno e Grosseto e Regione Toscana” esordisce il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli. “Il progetto Vetrina Toscana ci spinge a essere sempre più attenti all’economia del territorio e alle sue aziende d’eccellenza, che per questa occasione hanno messo a disposizione i loro prodotti per la realizzazione della cena”. Il vino sarà della Tenuta Le Colonne di Donoratico, la pasta artigianale de Il Vallino di Cecina, e il pane sarà fornito da Consorzio di tutela Pane Toscano Dop e da Panificio Burgalassi, mentre l’azienda I 3 Ponce permetterà di concludere la serata con il suo ponce ghiacciato.

“Ma non meno fondamentale è stato il supporto degli sponsor dell’iniziativa: Scotti Audi e Scotti VW, Generali, Agenzia di Livorno Via Cairoli, George Menaboni e Lavazza che offrirà il caffè. L’Associazione Cuochi Livornesi ci tiene a citare il supporto logistico con la Fondazione Caritas Livorno, con cui collabora da molti anni nelle attività che accomunano gli obbiettivi di entrambe le realtà, e con cui anche Confcommercio ha realizzato importanti iniziative per la prevenzione sanitaria. In occasione della “Cena sulla Terrazza” la Fondazione Caritas Livorno ha dato piena disponibilità del laboratorio di cucina della scuola dei mestieri. “Il successo riscosso nella primissima edizione del 2023, che ha visto il tutto esaurito a poche ore dalla presentazione, ci ha indotto ad aumentare la disponibilità dei posti” aggiunge la presidente Marcucci. “Quest’anno riusciremo a mettere a tavola 400 persone, sperando che nessuno venga escluso”.

Alla gremita conferenza stampa ha partecipato il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha lodato l’iniziativa ed ha auspicato la sua continuità negli anni.

LE ALTRE DICHIARAZIONI

Marcucci: “L’obiettivo è promuovere la città e farlo in un ambiente particolare, che in pochi altri hanno. Spero che vengano molte persone anche da fuori Livorno, in modo da contribuire anche a sostenere le strutture ricettive”.

Salvetti: “Un evento spettacolare, di cui ho ancora impresse le immagini dell’edizione 2023. Una formula azzeccata per promuovere Livorno in Toscana e non solo”.

Carlo Rampone, Associazioni Cuochi Livornesi: “Un tipico menù livornese capace di abbinare terra e mare in tutte e tre le pietanze. Abbiamo cercato di giocare con i sapori e sfruttare il più possibile i prodotti del territorio toscano, un vero patrimonio enogastronomico”.

Pieragnoli: “Una cena che rappresenta una sinergia e una collaborazione che in una città non sono affatto scontate. Un aspetto che contribuisce anche a creare una vocazione turistica. Non c’è niente di più bello di apprezzare Livorno in una location straordinaria al tramonto”.

COME PARTECIPARE ALLA CENA

La partecipazione è aperta a tutti nel limite dei posti disponibili, che quest’anno saranno 400, acquistabili solo tramite prevendita, al costo di 50 €. Saranno allestiti tavoli da 10 persone. Le prenotazioni sono già attive su https://bit.ly/CENA_LIVORNO_29_GIUGNO_2024

E’ possibile anche prenotare direttamente alla sede di Confcommercio, via Serristori 15, Livorno.

Consigliamo a chi vuole partecipare di iscriversi subito. Per informazioni [email protected], 334 2787684.

