Conferenza del prof Lorenzo Taccini al Museo di Storia

Venerdì 7 novembre, alle ore 17.30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è in programma conferenza promossa da Archeoclub Livorno dal titolo: “Il tema amoroso: poesia antica e canzone napoletana”. Relatore sarà il prof. Lorenzo Taccini che parlerà dei topoi classici latini e greci, con esempi poetici e musicali, legati alle tematiche amorose e di come questi siano filtrati nelle culture europee attraverso il medioevo e i secoli dell’età moderna, fino a filtrare all’interno del patrimonio della canzone classica napoletana. Per informazioni: [email protected].

