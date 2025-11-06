Conferenza del prof Lorenzo Taccini al Museo di Storia
Venerdì 7 novembre, alle ore 17.30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è in programma conferenza promossa da Archeoclub Livorno dal titolo: “Il tema amoroso: poesia antica e canzone napoletana”. Relatore sarà il prof. Lorenzo Taccini che parlerà dei topoi classici latini e greci, con esempi poetici e musicali, legati alle tematiche amorose e di come questi siano filtrati nelle culture europee attraverso il medioevo e i secoli dell’età moderna, fino a filtrare all’interno del patrimonio della canzone classica napoletana. Per informazioni: [email protected].
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.