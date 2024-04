Conferenza di Archeoclub dedicata alla tomba dell’atleta di Taranto

Venerdì 19 aprile, alle 17.30, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo, è in agenda una conferenza, organizzata dall’Archeoclub Livorno, dedicata alla “tomba dell’atleta di Taranto”, un interessante esempio di sepoltura greca

Relatore sarà il professore Francesco Mallegni che illustrerà lo studio dei resti ossei appartenenti ad un atleta olimpionico e come un rinvenimento di questo tipo possa rivelarsi anche una testimonianza storica sui tipi di gara dell’epoca.

La tomba dell’atleta di Taranto, scoperta per un caso fortuito, è una sepoltura in sarcofago di stile greco, accompagnata da anfore recanti i disegni delle gare vinte alle Olimpiadi panatenaiche di Atene, svolte in onore della Dea Atena protettrice della città.

Il sarcofago conteneva i resti ossei di un giovane, vincitore in alcune specialità ginniche, di cui nessuno conosce il nome, benché siano noti quelli di altri atleti tarantini che risultarono vincitori in altre competizioni.

