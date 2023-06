Conferenza e visita guidata al Tesoretto di Suese

Martedì 27 giugno ore 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la conferenza e visita guidata con la dottoressa Lorella Alderighi e il Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese

La conferenza dal titolo: “Il Tesoretto di Suese. 175 Denari della Roma Repubblicana dal Territorio Livornese” si svolgerà nella splendida cornice del Parco dei Platani, dove la dott.ssa Lorella Alderighi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed alcuni dei componenti del Gruppo Archeologico e Paleontologico Livornese ripercorreranno tutte le tappe di questa straordinaria scoperta. Il Tesoretto di Suese è stato un eccezionale ritrovamento archeologico per il nostro territorio di significativa rilevanza storica che va ben al di là della nostra provincia e configurandosi come una delle più interessanti scoperte degli ultimi anni. Al ritrovamento, avvenuto nell’autunno del 2021 grazie ad un componente del Gruppo Archeologico e Paleontologico Livornese, sono seguite le fasi di restauro, studio, catalogazione svolte sotto la guida della dottoressa Lorella Alderighi con la collaborazione del Gruppo Archeologico e del Museo. Preziosa testimonianza è rappresentata dal catalogo, stampato grazie al Museo ed al contributo del Presidente della Regione Toscana, e imperdibile la mostra, organizzata nello spazio della Ex Chiesina della Villa Henderson, che chiuderà il 2 luglio. Una storia suggestiva e affascinante, di un tempo che fu, che oggi è possibile raccontare e descrivere grazie alla passione ed alla competenza di tutti gli attori di questa avventura: dalla dottoressa Alderighi, al Museo ed al Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese, che è stato presente in tutte le fasi operative a partire dalla segnalazione, per poi proseguire con il recupero, la pulitura delle monete, la documentazione fotografica e la collaborazione alla redazione del catalogo.

L’appuntamento sarà quindi per martedì 27 giugno alle ore 21 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Non mancate!

Ingresso a donazione liberale

La prenotazione è consigliata

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18

domenica ore 15-18

