Conferenza “Il Regio Teatro Rossini di Livorno” a cura di Michele Montanelli

Nuovo appuntamento con le conferenze sul Teatro a Livorno: mercoledì 21 febbraio alle 17, in Sala Mascagni, Michele Montanelli ci parlerà del Regio Teatro Rossini.

Si parlerà delle vicende storiche del teatro appartenuto all’Accademia dei Fulgidi, e inaugurato il 16 ottobre 1842, e rimasto, con alterne vicende in attività fino al 1943-44 quando fu gravemente danneggiato da un bombardamento aereo alleato e in seguito demolito. Di medie dimensioni, ma riccamente ed elegantemente arredato, fu soprattutto un teatro di prosa, accogliendo nell’arco di oltre un secolo le maggiori compagnie drammatiche italiane. La narrazione prende spunto dalla stampa, prima periodica e poi quotidiana, sia livornese che toscana e italiana, che allo spettacolo dedicava ampi spazi in cronaca.

Prossimi appuntamenti: 12 marzo Massimo Signorini Elenco degli organi ed harmonium a Livorno e provincia dal XVI secolo ad oggi Piccoli e grandi organi sostituiti, scomparsi, distrutti e attualmente funzionanti; il 22 marzo Giulia Perni e Alessandra Rey, I Tommasi, un dialogo fra colori e note.

Ingresso Libero – per informazioni 0586.204206/225 www.teatrogoldoni.it

