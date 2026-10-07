Conferenza spettacolo al Circolo Amici dell’Opera Galliano Masini
Domenica 11 ottobre con inizio alle ore 17 si terrà, presso il Circolo Musicale Amici dell’Opera Galliano (Piazza Manin 8 Livorno) un’interessante conferenza dedicata alle origini e alla storia del teatro popolare Toscano
Domenica 11 ottobre con inizio alle ore 17 si terrà, presso il Circolo Musicale Amici dell’Opera Galliano (Piazza Manin 8 Livorno) un’interessante conferenza dedicata alle origini e alla storia del teatro popolare Toscano e in particolare al teatro vernacolare livornese condotta da Franco Bocci insieme ad alcuni simpatici ospiti quali: Lorenzo Gremigni, esperto di storia dei vernacoli toscani che attraverso alcuni suoi scritti ci farà capire la differenza tra i linguaggi, Enrico Faggioni musicista erede dei grandi stornellatori, Fulvio Pacitto attore comico, colonna del teatro vernacolare livornese, Sandro Andreini attore figlio della grande Tina Andrey e Alessio Nencioni autore e ultima “Maschera” del teatro livornese. Verranno raccontate storie, aneddoti e ricordi attraverso alcune letture di poesie, sonetti, stornelli e brani tratti da celebri commedie. Ancora oggi la tradizione del teatro in vernacolo non si è spenta ma viene portata avanti grazie a queste persone che ne curano la tradizione. Ingresso libero riservato ai soci.
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