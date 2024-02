Conferenza su Leonardo da Vinci, automazioni e robotica al Museo della Città

Sara Taglialagamba presenta la conferenza con la partecipazione dell’artista Maicol Borghetti e di Valeria Giusti e Valentina Radic per il MuSA di Pietrasanta. L'ingresso è libero e gratuito; non è necessario prenotare

Venerdì 2 febbraio alle ore 17 al Museo della Città di Livorno (piazza del Luogo Pio) Sara Taglialagamba, Università di Urbino Carlo Bo, presenta la conferenza Leonardo, automazioni e robotica con la partecipazione dell’artista Maicol Borghetti e di Valeria Giusti e Valentina Radic per il MuSA di Pietrasanta. Introduce l’incontro Paolo Cova, direttore scientifico del Museo della Città di Livorno. L’ingresso è libero e gratuito; non è necessario prenotare. Si ricorda che fino al 1 aprile è in corso al Museo della Città la mostra “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione”, curata da Sara Taglialagamba.

Info su: https://www.museodellacittalivorno.it/

Sara Taglialagamba

Storica dell’Arte e storica della Scienza, dopo gli studi in Conservazione dei Beni Culturali a Pisa, si specializza e consegue il Dottorato di ricerca alla Scuola Superiore Alti Studi di Santa Chiara a Siena. Seguono il Perfezionamento in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e il corso di Post-Dottorato presso l’Ecole Pratique des Hautes Etudes alla Sorbonne a Parigi. È membro del Comitato del Consiglio dei Direttori della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, nonché Direttore della stessa fondazione. È editor-in-chief della serie Leonardo Studies per Brill e titolare dell’insegnamento di “Storia della Scienza nel Rinascimento” presso l’Università di Urbino. Già visiting professor al dipartimento di Robotica della UNAM di Mexico City e alla UCLA di Los Angeles, è stata anche borsista al Museo Galileo di Firenze. È membro del Comitato di Direzione della rivista Leonardiana e della rivista Achademia Leonardi Vinci per la FedOA University Press. La sua attività di ricerca è orientata allo studio dell’opera di Leonardo da Vinci e del Rinascimento, concentrando l’interesse su alcuni settori specifici come le automazioni, la robotica, l’orologeria, l’architettura e l’idraulica.

Maicol Borghetti

Artista autodidatta e poliedrico, definisce la sua pratica utilizzando differenti linguaggi e media, come fotografia, design 3D, video, scultura e musica elettronica. Nato a Pierasanta, risiede e lavora a Viareggio dove si trova il suo spazio espositivo StudioB19.

Valeria Giusti

Responsabile di Lucca Innovazione e Tecnologia e del MuSA di Pietrasanta. Laureata in Lettere Moderne, dopo aver partecipato al Progetto Erasmus (Université Sorbonne, Paris IV) e soggiornato durante gli studi tra Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, rientra in Italia e inizia a lavorare per una società multinazionale. Dopo un’esperienza presso la Direzione Generale della Provincia di Lucca, viene assunta da Lucca Promos e successivamente da Lucca Innovazione e Tecnologia – società partecipata dalla CCIAA che gestisce il MuSA di Pietrasanta e il Polo Tecnologico Lucchese – della quale diventa Responsabile nel 2024.

Per il MuSA gestisce lo spazio multimediale attraverso la progettazione di eventi e il coinvolgimento di partner e artisti. Ha promosso laboratori pratici ed eventi divulgativi sull’Intelligenza artificiale applicata all’arte digitale, seguendo da vicino la realizzazione della galleria virtuale del MuSA.

Valentina Radic

Progettista culturale e MuSA consultant Laureata in Storia dell’arte, dopo il periodo di stage presso CCIAA Lucca prima e Lucca In-Tec poi, collabora da diversi anni allo sviluppo del MuSA di Pietrasanta. Ha ideato progetti culturali che hanno animato lo spazio multimediale creando opportunità di crescita, networking e partnership tra il MuSA e altre realtà culturali.

