Conferenza sulle specie umane del Paleolitico

Appuntamento giovedì 1 febbraio, alle 17 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, con la conferenza “Le specie umane del Paleolitico nel territorio livornese” organizzata dal Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese

Giovedì 1 febbraio, alle ore 17 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, il Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese promuove una conferenza sul tema “Le specie umane del Paleolitico nel territorio livornese”. A parlare di quale aspetto avevano i “livornesi” tra gli 800 e i 400 mila di anni fa sarà Emiliano Carnieri, paleoantropologo, che si soffermerà, poi, sulla vita dei neandertaliani e l’arrivo dei primi sapiens nel nostro territorio.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere le specie umane, ormai estinte da centinaia di migliaia di anni, che hanno abitato la nostra realtà territoriale, come testimoniano i reperti rinvenuti nel comune di Bibbona, tra le più antiche tracce della presenza umana in Europa ed in Italia. Tra queste i neandertaliani che hanno vissuto nel territorio labronico per decine di migliaia di anni fino alla loro scomparsa. La nostra specie ha avuto un ruolo nella loro estinzione, oppure come alcune evidenze genetiche testimoniano, ci sono stati, seppur occasionalmente, episodi di incrocio tra le due specie? Un viaggio sorprendente indietro nel tempo che permetterà di scoprire il nostro territorio da un punto di vista completamente nuovo. Per informazioni: Roberto Branchetti 328/2744079

