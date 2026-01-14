Due conferenze scientifiche dell’Alsa al Museo di Storia

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche inaugura il 2026 con un nuovo ciclo di conferenze gratuite che promettono di stupire, incuriosire e far riflettere

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), da oltre trent’anni punto di riferimento per la divulgazione scientifica sul territorio, inaugura il 2026 con un nuovo ciclo di conferenze gratuite che promettono di stupire, incuriosire e far riflettere. Gli incontri si terranno al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, nell’auditorium, sabato 17 e sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:00, e vedranno come relatore Gianni Comoretto, astronomo INAF, consulente scientifico del CICAP e socio ALSA. Le conferenze sono patrocinate dal CICAP, l’associazione fondata nel 1989 da Piero Angela e da un gruppo di scienziati e intellettuali, che in Italia promuove il pensiero critico e l’indagine scientifica nei confronti di pseudoscienze, miti e credenze diffuse. Si tratta di un’occasione ideale per imparare a distinguere i fatti dalle suggestioni, senza rinunciare al fascino del mistero.

Programma delle conferenze

Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 16:00, si terrà la conferenza dal titolo “Cosa dicono le stelle”. Da sempre l’umanità scruta il cielo alla ricerca di indizi sul proprio destino, come amore, salute, fortuna ed eventi futuri. L’astrologia ha costruito nei secoli un sistema ricco, complesso e affascinante, ma resta una domanda fondamentale: funziona davvero? Migliaia di studi scientifici hanno messo alla prova le sue affermazioni e, durante l’incontro, con l’aiuto di Gianni Comoretto, verrà illustrato ciò che la ricerca scientifica dice realmente sull’argomento e perché continuiamo a lasciarci affascinare dal presunto potere delle stelle. Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16:00, sarà la volta della conferenza “La Luna storta”. La Luna influenza le nascite, l’umore, la crescita delle piante, la qualità del vino o addirittura i terremoti? Tra tradizioni antiche e leggende moderne, il nostro satellite viene spesso ritenuto responsabile di fenomeni che scandiscono la vita quotidiana. Durante la conferenza verrà analizzato cosa c’è di vero e cosa no, attraverso studi, dati e curiosità che riguardano l’essere umano, gli animali, il mondo vegetale, l’agricoltura, il meteo e la geologia. I due appuntamenti offriranno l’occasione per scoprire come la scienza possa essere più sorprendente del mito. È gradita una donazione liberale.

Eventi collegati

Oltre alle conferenze, l’ALSA propone ulteriori iniziative dedicate al cielo. Domenica 18 gennaio 2026, presso il Planetario del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234 a Livorno, si svolgeranno due visite guidate, alle ore 15:30 e alle ore 17:30, che accompagneranno il pubblico in un viaggio immersivo tra costellazioni, pianeti e miti astronomici. Domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, è prevista una serata osservativa al telescopio nella zona della spiaggia dei Tre Ponti, sopra il circolo surf. Sarà possibile osservare la Luna, Giove, Saturno e altri corpi celesti, guidati dagli esperti dell’ALSA.

Un invito a tutti

Che si tratti di appassionati di scienza, amanti dei misteri o semplici curiosi, queste iniziative sono pensate per tutti. Un’opportunità per scoprire, confrontarsi e guardare il cielo con occhi nuovi.

Per informazioni: www.alsaweb.it

