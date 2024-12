Confesercenti presenta il nuovo evento Giro Cacciucco

L'omonima Asd e Confesercenti hanno presentato il ricco programma di eventi tra ciclismo e gastronomia che inizia sabato 21 dicembre con “Pedala con Babbo Natale”. Iniziativa clou il Giro Cacciucco del 25 maggio

di Martina Romeo

Presentata ufficialmente la mattina di 18 dicembre, alla sede di Confesercenti di via Pieroni, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica “Giro Cacciucco – inBike Livorno”. Un’associazione senza scopo di lucro di ciclisti di tutte le età ed esperienza, ma mai una competizione. “Il Giro Cacciucco non è una corsa ma un giro in bicicletta per stare insieme e per far conoscere Livorno, la sua storia e la sua cultura – ha tenuto a sottolineare il segretario e direttore dell’evento Giro Cacciucco che prende il nome dell’associazione Sergio Cardosi – Sarà una mescolanza di persone con la stessa passione pronte a conoscere le bellezze del nostro territorio”. Già operativo dal 2022, il “Giro Caciucco” da un gruppo di trenta persone è continuato a crescere fino a diventare l’ASD di oggi grazie anche all’aiuto della dott.ssa Annalisa Coli che, con Confesercenti, ha permesso la creazione ufficiale e la registrazione della nuova associazione. Una collaborazione che ha permesso alla ASD di crescere e farsi conoscere maggiormente sul territorio. Il ricco programma di eventi, comprensivo della quarta edizione del “Giro Cacciucco” del 25 maggio, si aprirà sabato 21 dicembre con “Pedala con Babbo Natale”, un percorso gratuito per grandi e piccoli adatto a qualsiasi tipo di bici (MTB, Gravel, E-bike) che inizierà dalla Terrazza Mascagni alle ore 9, percorrerà alcuni quartieri del centro città e si concluderà al Santuario di Montenero (alla Rotonda per più i piccoli) prima di un breve brindisi alla Terrazza. “Il ‘Giro Cacciucco’ ha dato il via all’abbinamento ciclismo e gastronomia – ha messo in evidenza il presidente Salvatore Errica – Grazie alla collaborazione con Confesercenti abbiamo costruito degli eventi come ‘Pedala con Babbo Natale’ e ‘Non solo bici’ del 6 gennaio. Occasioni a cui invitiamo tutti a partecipare”.

Il settore turistico locale è uno dei più toccati dal progetto. “Questo genere di iniziative vanno sostenute – ha dichiarato Annalisa Coli di Confesercenti – noi sappiamo quanto queste siano importanti per il turismo non solo di Livorno, ma anche della provincia”. Parere condiviso anche dai due rappresentanti dell’Associazione: “Lo scorso anno abbiamo avuto molte persone dall’Emilia Romagna, poi restate a dormire qui. Il nostro intento è cercare di sviluppare il turismo. Con Confesercenti crediamo che sia uno degli aspetti più importanti: chi arriva ha un’ottima capacità di spesa, soprattutto per il PIL locale. I turisti hanno la capacità di fare sistema e non solo rispetto alla gastronomia. – conferma Cardosi – ‘Giro Cacciucco’ però non è solo degustazione. Per esempio il 6 gennaio si terrà ‘Non solo bici’: giornata in cui verrà svolta una raccolta della plastica in collaborazione con l’Aamps mentre il 5 aprile durante ‘Trail Builder’ ci occuperemo della pulizia generale dei sentieri”.

Nella speranza di vedere numerosi partecipanti agli eventi del 21 dicembre e del 6 gennaio, i soci di “Giro Cacciucco – inBike” sottolineano l’apertura delle iscrizioni per la 4° edizione del “Giro Cacciucco” cicloturismo per Mountain Bike e Gravel con tre percorsi dedicati da effettuarsi a partire dal 12 gennaio sul portale girocacciucco.it a breve attivo. Per qualsiasi chiarimento contattare le pagine social e/o whatsapp dell’Associazione o tramite e-mail a [email protected]. In occasione di “Pedala con Babbo Natale” sarà inoltre presentato il ricco programma di eventi sulle due ruote che si terranno a partire dalle festività natalizie.

