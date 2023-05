Congregazione salesiana, il rettor maggiore don Ángel in città. Il programma delle iniziative

“Felici nel tempo e nell’eternità…” è il titolo dell'iniziativa organizzata e promossa dalla parrocchia Salesiani Don Bosco Livorno in occasione della visita in città di don Ángel Fernández Artime. Sarà una due giorni di festa all’insegna del divertimento, ma anche della riflessione guidata dai giovani dell’oratorio di viale Del Risorgimento

di Giulia Bellaveglia

“Felici nel tempo e nell’eternità…” è il titolo della bella iniziativa organizzata e promossa dalla parrocchia Salesiani Don Bosco Livorno in occasione della visita in città di don Ángel Fernández Artime, rettor maggiore della Congregazione Salesiana e decimo successore di don Bosco. Una due giorni di festa, all’insegna del divertimento, ma anche della riflessione, guidata dai giovani dell’oratorio di viale Del Risorgimento. Ad aprire le “danze” nella prima giornata, sabato 27 maggio, l’arrivo del rettor maggiore in Fortezza Vecchia alle 16.30, l’incontro con la cittadinanza alle 17.30 e lo spettacolo “125 e una notte” alle 21.30 negli spazi del Cinema Teatro Salesiani. “Don Ángel – spiega il parroco don Simone – arriverà a bordo di un battello. Abbiamo fatto questa scelta perché anche Don Bosco quando arrivò a Livorno lo fece sbarcando proprio al porto, e noi volevamo riproporre questo tipo di arrivo. Successivamente il rettor maggiore incontrerà i nostri ragazzi, ma anche tutta la cittadinanza, per parlare di felicità. In questi mesi abbiamo infatti messo in piedi i cosiddetti Cantieri di felicità, dove ogni giovane, e anche qualche famiglia, ha potuto commentare il tema del sentirsi felici. Il materiale è stato poi raccolto ed inviato a don Ángel che lo ha analizzato per proporre una sua riflessione in merito”. Il giorno successivo, domenica 28 maggio, alle 11 sarà la volta della santa messa presieduta dal rettor maggiore in chiesa, alle 13 il pranzo comunitario e alle 15 il festival in oratorio con saluti alle 16.30. “Il pranzo – commenta don Stefano – è già sold out da tempo, saremo più di 220 persone. Ad ogni modo, abbiamo invitato tutti a mangiare qualcosa, anche in cortile, ma pur sempre insieme. Sia la parte della cucina, che quella dell’intrattenimento con musica e spettacolo saranno curate dai nostri giovani. Don Ángel è un tipo molto semplice nei modi e confidente. Un atteggiamento che ci aiuterà a vivere con semplicità anche i momenti generalmente più formali”.

