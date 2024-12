Consegna dei diplomi al Goethe-Insitut

Anche quest’anno l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Livorno organizza l a cerimonia per la consegna dei diplomi di lingua tedesca del Goethe-Insitut.

Le studenti e gli studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Livorno che hanno sostenuto gli esami per la certificazione linguistica del Goethe-Institut livello B1 e B2 riceveranno il Diploma di Certificazione Linguistica per la lingua tedesca GOETHE-ZERTIFIKAT B1 e GOETHE-ZERTIFIKAT B2.

La cerimonia si terrà negli spazi di Icit-Livorno, presso la Chiesa Valdese a Livorno, sabato 7 Dicembre 2024 alle 17.00 (Largo Valdesi/angolo via Verdi).

A seguire un’esibizione musicale di musica tedesca: suonano Luca Bellofiore (pianoforte) e Claudio Giuncaioli (chitarra).

Infine siete invitati negli spazi adiacenti a un piccolo buffet/aperitivo.

L’evento è in collaborazione con Goethe-Institut, Chiesa Valdese, Comune di Livorno, Dipartimento di Lingue del Liceo F.Cecioni di Livorno e Liceo E.Fermi di Cecina.

I diplomi del Goethe-Institut sono conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e sono riconosciuti in tutto il mondo. Le certificazioni linguistiche costituiscono un attestato rigoroso e qualificato della conoscenza del tedesco a livello internazionale.

La collaborazione con le scuole sul territorio è in tale contesto formativo una parte molto importante del nostro programma nell’ambito culturale e dell’istruzione. Le certificazioni linguistiche rappresentano un traguardo frutto di un lavoro in sinergia fra le scuole, le famiglie e l’Ente Certificatore.

In tale contesto la Consegna dei Diplomi festeggia un percorso importante per le studenti e gli studenti delle scuole della Provincia di Livorno, in particolare il Liceo Linguistico F Cecioni e il Liceo Linguistico E. Fermi di Cecina.

Icit-Livorno fa parte di una rete presente su tutto il territorio nazionale, composta da sedi del Goethe-Institut, Associazione e Istituti Italo tedeschi e come le numerose associazioni culturali italo-tedesche organizza programmi culturali e/o esami e corsi di lingua. A seconda dell’obiettivo che si sono poste, alcune promuovono prevalentemente la lingua ed altre la cultura tedesca. A differenza delle sedi del Goethe-Institut, le associazioni culturali italo-tedesche non sono Istituzioni tedesche, bensì del Paese in cui si trovano, quindi italiane. Il loro operato è orientato – come nel caso del Goethe-Institut – ai princìpi basilari della politica estera nei settori della cultura e dell’istruzione. Le attività riguardano programmi culturali con riferimento alla Germania: esami e corsi di tedesco, eventi culturali, offerta d’informazioni sulla Germania, cura di contatti personali con la Germania.

Il Goethe-Institut, i Goethe-Zentren e oltre 40 partner autorizzati offrono esami riconosciuti a livello internazionale. Coordinamento e controllo sul territorio italiano sono di competenza della Sede Centrale per le Certificazioni del Goethe-Institut Rom. In Italia il Goethe-Institut è ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione come Ente Certificatore per la lingua tedesca.

