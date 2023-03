Conservatorio, esposta l’opera del maestro Vinciguerra contro la violenza di genere

L'installazione, visitabile fino al 18 marzo, è una rivisitazione della Nascita di Venere del Botticelli. Una scarpetta rossa è il fulcro dell'opera di Vinciguerra. Il direttore Rovini: "Il Conservatorio come luogo di cultura non soltanto musicale"

di Giulia Bellaveglia

L’inconfondibile figura di Venere che – anziché nascere da una conchiglia, comunque raffigurata come nel celebre dipinto di Botticelli – prende vita, rivisitata, da scatoloni vuoti. È questa la prima cosa che salta all’occhio nell’ammirare l’opera del maestro Antonio Vinciguerra esposta, in occasione dell’8 marzo, negli spazi del Conservatorio Pietro Mascagni e visitabile fino al 18 marzo negli orari di apertura della struttura (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9.30 alle 17.30). “Il materiale utilizzato – spiega l’artista – è povero, deperibile. La parte più grande raffigurante la donna, che si erge in verticale su scatole vuote, è affiancata da altre due creazioni inerenti il tempo, l’uovo e l’orologio con una singola lancetta, per ricordare che tutto è durevole, la vita, e anche l’uomo, per ricordare che può essere rabbia. La Venere indossa poi una scarpetta rossa, fulcro dell’esposizione e celebre simbolo di contrasto alla violenza di genere, ed ha ai suoi piedi una ciocca di capelli, un segnale per ciò che sta succedendo in Iran in questi giorni. L’intera costruzione è di tipo piramidale”. “Ci piacerebbe – spiega il presidente del Conservatorio Emanuele Rossi – che gli studenti e gli insegnanti che passano in questi corridoi potessero fermarsi ad ammirare quanto esposto e riflettere sul significato, mantenendo viva l’attenzione su questi temi, purtroppo ancora attuali. Abbiamo voluto farlo in una giornata significativa per il contrasto alla violenza di genere a livello mondiale”. “La nostra struttura – aggiunge il direttore Federico Rovini – si pone da sempre l’obiettivo di essere multidisciplinare. Vogliamo essere importanti non soltanto per la musica, ma per la cultura in tutti i sensi, come in questo caso”. La spiegazione completa dell’opera da parte dell’autore è disponibile al seguente link www.play-qr.net/lanascitadellavenere e reperibile in loco attraverso un Qr code.

Condividi: