Conservatorio Mascagni. Cerimonia in ricordo di Andrea Lanini

Il Consiglio Accademico del Conservatorio Pietro Mascagni ha deciso di riconoscere il Diploma ad honorem al batterista Andrea Lanini, nato a Pontedera nel 1972 e deceduto in un incidente stradale a Pisa l’8 Marzo scorso.

Il provvedimento, autorizzato dagli enti nazionali di riferimento, è il primo nel suo genere nella storia dell’istituto livornese ed è estremamente raro in Italia.

Andrea Lanini, amatissimo dai colleghi e molto stimato per le sue eccellenti e poliedriche capacità musicali e professionali, era iscritto al biennio superiore di batteria jazz tenuto da Francesco Petreni. Aveva conseguito la Laurea triennale in Cinema Musica e Teatro (Università di Pisa), la Laurea magistrale in Teorie della Comunicazione (Università di Firenze) e il Diploma in Chitarra presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. E’ stato inoltre giornalista pubblicista, responsabile di vari uffici stampa e collaboratore di varie testate giornalistiche.

La commissione speciale si riunirà il prossimo giovedì 27 Aprile alle 20:45 presso l’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio e sarà composta dal direttore, maestro Federico Rovini, e i docenti Francesco Petreni, Mauro Grossi, Andrea Pellegrini e Piero Bittolo Bon. Sarà consegnato alla famiglia, rappresentata dalla fidanzata Vanessa Fiore e dal fratello Alessandro, il Diploma Accademico di Secondo Livello ad honorem.

Alla cerimonia, che si preannuncia molto partecipata e aperta al pubblico, saranno presenti il presidente del Conservatorio, professore Emanuele Rossi e i rappresentanti delle istituzioni culturali e musicali con le quali Andrea Lanini collaborato in vario modo: l’Accademia Musicale di Pontedera, la Scuola di Musica Nuovi Suoni di Livorno, l’Ass. Toscana Musica di Ponte a Egola, la Music Academy di Pisa, la Scuola di Musica Bonamici di Pisa, l’associazione VariEtà di Gabbro, Rosignano Marittimo, la Filarmonica “Volere é Potere” di Pontedera e il Comitato UNESCO Jazz Day Livorno. All’interno della cerimonia è previsto un breve omaggio musicale.

Chi volesse intervenire deve comunicarlo alla portineria del Conservatorio, avendo l’Auditorium posti limitati: tel. 0586-403724

