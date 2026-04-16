Conservatorio Mascagni, torna domenica 19 aprile la “Rassegna Nardini”

Prosegue nel segno del dialogo tra scuole e repertori la XX edizione della Rassegna “Pietro Nardini – i concerti della domenica”, con il quinto appuntamento in programma domenica 19 aprile alle ore 11 (a ingresso libero) presso l’Auditorium “Cesare Chiti”

Prosegue nel segno del dialogo tra scuole e repertori la XX edizione della Rassegna “Pietro Nardini – i concerti della domenica”, con il quinto appuntamento in programma domenica 19 aprile alle ore 11 (a ingresso libero) presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno. La mattinata vedrà protagonista la collaborazione tra il Conservatorio livornese e il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, in un nuovo capitolo del dialogo tra le istituzioni dell’alta formazione musicale toscana, che trova nella rassegna uno spazio privilegiato di incontro e confronto. Ad animare il concerto sarà il duo pianistico del Conservatorio Franci, formato da Guido Ciarfuglia e Giovanni Di Sanzo, impegnato in un programma interamente dedicato alla grande musica francese tra Otto e Novecento, con la Petite Suite di Claude Debussy e Ma mère l’oye di Maurice Ravel.

Il Conservatorio Mascagni porterà invece in scena il duo violino e pianoforte composto da Stella Rizzelli e Francesco Gorreri, che interpreteranno la Sonata n. 5 in fa maggiore op. 24 “La Primavera” di Ludwig van Beethoven, uno dei capolavori della musica cameristica classica. Spazio anche al Coro del corso di “Prassi esecutive e repertori del ’900 e contemporanei” del Conservatorio cittadino, diretto da Fabrizio Bartalucci, con un programma dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e al Cantico di frate Sole. In programma musiche di Paul Hindemith, Clemente Terni e dello stesso Fabrizio Bartalucci, con l’esecuzione del “Cantico di Frate Francesco”.

Il concerto del 19 aprile si inserisce in un percorso che continua a mettere in relazione linguaggi diversi, dalla musica impressionista francese alla grande tradizione classica fino alla produzione contemporanea, valorizzando il lavoro degli studenti e dei docenti coinvolti. Un’attenzione che trova ulteriore conferma anche nel contributo della Regione Toscana, ottenuto dall’Associazione Amici per il Mascagni – promotrice della rassegna – nell’ambito dei finanziamenti legati alla Festa della Toscana 2025.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno Domenica 19 aprile 2026, ore 11 Ingresso libero

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