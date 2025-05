Conservatorio Mascagni, torna “Suoni Inauditi”

Dal 10 maggio al 25 giugno 2025 entra nel vivo la tredicesima edizione di Suoni Inauditi, rassegna internazionale di musica contemporanea organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis, titolare della cattedra di Teoria dell’Armonia e Analisi, che ha già visto due concerti in anteprima (il 27 febbraio, al termine della masterclass di Composizione del M° Mauro Lanza, e il 12 aprile, con l’Ensemble di Percussioni del Conservatorio nell’ambito de “Il Sabato del Mascagni”).

Nata da un’idea di Stefano Agostini, Suoni Inauditi si propone di avvicinare il pubblico e gli studenti al repertorio contemporaneo, aprendo una finestra sui linguaggi e sulle vocazioni della musica di oggi. La rassegna esplora, da un lato, le tecniche informatiche e digitali più all’avanguardia e, dall’altro, le potenzialità sonore degli strumenti tradizionali, ponendo grande attenzione anche alle relazioni multimediali e al rapporto tra musica e parola. Un’offerta che consente alla città di Livorno di assistere a prime esecuzioni assolute e di incontrare da vicino compositori contemporanei.

La rassegna si animerà nelle prossime settimane attraverso sei nuovi concerti a ingresso libero in programma tra il 10 maggio e il 25 giugno presso l’auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio.

Inoltre, grazie al progetto Pro-Ben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la promozione del benessere psicofisico e la prevenzione del disagio tra gli studenti universitari e AFAM, Suoni Inauditi continuerà anche in autunno: dal 17 settembre all’11 ottobre si terranno quattro concerti, preceduti da conferenze dedicate al tema della tensione da performance.

La rassegna si concluderà il 30 e 31 ottobre con i concerti dei vincitori delle Call bandite dal Conservatorio “P. Mascagni”.

Il primo appuntamento è in programma sabato 10 maggio alle ore 16:30 presso l’auditorium “Cesare Chiti” con il concerto “Infiniti Lieder”, realizzato in collaborazione con il PUCCINI IOCAL (Puccini International Opera Composition Course) di Lucca.

In programma musiche di Girolamo Deraco, Fabio De Sanctis De Benedictis, Alejandro Padilla, Eduardo Caballero e Alessandro J. Bianchi.

Si esibiranno:

Cristina Rosa, soprano

soprano Lorenzo Martinuzzi, baritono

baritono Alessandro J. Bianchi, attore

attore Q-Sion Percussioni: Eusebio Sánchez, Samuel Reyes, Celina Hernandez

La regia è affidata a Alessandro J. Bianchi e Girolamo Deraco.

Anche il concerto inaugurale del 10 maggio è finanziato nell’ambito del progetto Pro-Ben e sarà a ingresso libero.

