Conservatorio, sabato 6 maggio concerto della classe di strumenti a percussione

Sabato 6 maggio, Auditorium Cesare Chiti, per la rassegna “il sabato del Mascagni”, il Concerto della classe di Strumenti a percussione diretta dal Maestro Jonathan Faralli, in collaborazione con le classi di strumenti a percussione del Licei Musicali di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze. Musiche di: Rosauro, Glentworth, Tanaka, Jobim, koppel, Cage, Gottardo, Varese

Ospiti a questo nuovo appuntamento, che da ogni sabato, ormai arricchisce le occasioni musicali livornesi, sono gli strumenti a percussione, che nella prima parte si presenteranno in modo solistico, attraverso i giovani musicisti della classe di strumenti a percussione del Conservatorio Mascagni diretta dal Maestro Jonathan Faralli, per poi nella seconda parte assumere la forma di un ensemble, prima con un duo per marimba e vibrafono intitolato toccata del compositore Anders Koppel, poi con un delicatissimo brano per tre percussionisti e pianoforte preparato di John Cage dal titolo Amores, a seguire un sestetto per sole percussioni dal titolo Firebird’s Dream del compositore pisano Arduino Gottardo, per poi concludere con il famosissimo Ionisation di Edgar Varese per 13 percussionisti, dove saranno presenti anche studenti di percussione provenienti dai licei musicali di Pisa Livorno Lucca e Firenze.

Ingresso gratuito Auditorium Cesare Chiti Conservatorio di Livorno.

Condividi: