“Contaminazione”. Si chiude la prima fase del laboratorio Mayor Von Frinzius

Grazie al sostegno del Comune di Livorno e alla Fondazione Teatro della Città C. Goldoni, l’associazione ha portato a termine 25 incontri gratuiti dedicati all’inclusione

Grazie ai fondi del Comune di Livorno destinati al bando per la cultura per il secondo semestre del 2025 e alla Fondazione Teatro della città Goldoni che ha messo a disposizione i locali, la Mayor Von Frinzius APS ha potuto realizzare la prima parte del suo nuovo laboratorio teatrale, tenutosi ogni lunedì e venerdì ed intitolato “Contaminazione”.

Il teatro è una forma artistica dalla preziosa valenza educativa ed in modo urgente risponde ai bisogni di ognuno di noi: bambini e ragazzi si trovano ad affrontare situazioni diverse e difficili, soprattutto se questi partono già con delle difficoltà, ed è indispensabile favorire l’integrazione, la partecipazione di tutti, la libertà di espressione e la consapevolezza di potercela fare. Facendo teatro possiamo urlare, piangere, ridere, fingere di essere qualcun altro, possiamo mettere una maschera che alleggerisca la nostra esistenza.

Il progetto “Contaminazione” ha visto la realizzazione di un laboratorio teatrale di 25 incontri guidato dalla Mayor Von Frinzius APS, il quale si è concluso presso la sala degli specchi del teatro il giorno 22/12/25.

Purtroppo, per quanto il mondo sia pieno di idee innovative e di bellissimi progetti da realizzare, in questo momento storico non possiamo dimenticarci che se siamo qui a lavorare su un bando per delle iniziative culturali è perché viviamo in una posizione privilegiata per la quale dovremmo rendere grazie tutti i giorni, per questo il laboratorio “Contaminazione”, gratuito per i suoi partecipanti fino ad esaurimento posti, è stato apertamente contrario alle guerre e ha dedicato gran parte della propria ricerca artistica all’esplorazione dei sentimenti e delle emozioni scaturite negli animi a causa di queste, allo studio di come dei fatti cosi lontani da noi possano comunque “contaminarci”, dando anche vita a scene originali con al centro questa tematica così delicata.

Proprio per la delicatezza del tema è stato deciso di non realizzare un evento finale pubblico, come previsto da progetto, ma una celebrazione privata per chi ha partecipato al laboratorio per vedere i frutti di questi mesi di lavoro, valorizzare i partecipanti al laboratorio e brindare all’anno nuovo nella speranza di aver contribuito, seppure in piccola parte, alla formazione di giovani menti pronte a lottare per ciò che è giusto.

L’associazione ringrazia i propri partner, Gordon Music Academy, Cappella di Monterotondo APS e Fondazione Teatro della Città C. Goldoni, senza i quali non avrebbe potuto portare a termine questo progetto.

Il laboratorio proseguirà nel 2026 e si concluderà a maggio con il debutto del nuovo spettacolo Mayor Von Frinzius: “Non posso, c’ho da fa”, il quale calcherà il palco del Teatro Goldoni il 7 maggio 2026.

