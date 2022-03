Contest Giovani Innovatori, giovedì 17 al Cisternino di Città incontro sulle migliori idee imprenditoriali

Il concorso premia le migliori idee imprenditoriali giovanili capaci di valorizzare il territorio labronico. Domande entro venerdì 8 aprile. Bando e info su www.livornine2030.it

Giovedì 17 marzo alle 15,30 al Cisternino di Livorno si parlerà del Contest Giovani Innovatori 2022, un concorso organizzato dal Polo per l’innovazione urbana Livornine 2030 in collaborazione col Comune di Livorno, che premia le migliori idee imprenditoriali giovanili capaci di valorizzare il territorio labronico. Lo scopo del Contest è incentivare l’imprenditoria giovanile e l’innovazione sociale e tecnologica in settori di rilevanza per il territorio di Livorno: Economia del Mare, Economia Verde, Industria Creativa, ICT.

Il Contest, riservato a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, rappresenta un’opportunità anche per le scuole superiori, che avranno la possibilità di attivare percorsi personalizzati PCTO. A coloro che avranno candidato le proposte ritenute più meritevoli o con il più alto grado di innovazione verranno offerti un percorso formativo e uno di coaching individuale finalizzati alla stesura di un piano di sviluppo imprenditoriale. I migliori piani verranno premiati con le seguenti modalità: Premio istituzionale per il primo, secondo e terzo classificato: 500 euro ciascuno; Opportunità messe a disposizione dalle imprese partner: Tirocini e stage; Borse di studio o di ricerca; Supporto e Accompagnamento alla formazione e allo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Domande entro e non oltre venerdì 8 aprile 2022. Il bando, il manuale e i formulari di candidatura del Contest Giovani Innovatori 2022 sono consultabili sul sito www.livornine2030.it.