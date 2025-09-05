Contest poetico “Poesie a buon Mercato”

Giovedì 25 settembre alle 19.30 verrà organizzato in una terrazza accanto al Mercato Centrale coperto un contest poetico, dal titolo “Poesie a buon Mercato”, un gioco, una sfida volta al divertimento ma soprattutto all’ascolto di parole in versi, cosa rara in questi tempi dove la poesia ha difficoltà a trovare il suo spazio per farsi sentire.

Una competizione poetica a tema “Il Mercato”, uno spazio che ha su di sé migliaia di sguardi, il luogo della scelta. C’è un mercato in ogni angolo del mondo, un bazar fatto di cibi, spezie, profumi e banchi dove scegliere, contrattare, acquistare e portare a casa borse piene di bontà.

Il Mercato è un labirinto, un dedalo dove perdersi, scontrarsi, ritrovarsi, staccare, salutare, incontrare.

Il contest poetico “Poesie a buon mercato” è proprio questo, un incontro, tra poeti esperti e improvvisati, una sinfonia di voci diverse che raccontano, ognuna, il proprio spaccato di realtà.

Viola Barbara e Francesca Ricci non sono nuove a questo tipo di iniziativa, si conoscono da più di vent’anni e da allora organizzano contest poetici o canori che hanno sempre riscosso adesione di pubblico e poeti.

Dall’ultimo evento poetico sono passati 5 anni con il contest “Pandemia Poetica” organizzato durante il Covid per gli studenti dei Licei cittadini, che aveva in giuria Concita De Gregorio e come vincitrice Elisa Pagni centista del Liceo Niccolini Palli di Livorno.

“Prima di tutto cerchiamo poeti” dichiara Francesca Ricci, ne verranno selezionati 12 che si sfideranno sulla Terrazza privata e poi cerchiamo il pubblico, la giuria popolare massimo 30 persone.

Il pubblico/giuria con il proprio voto decreterà i primi tre classificati. In palio: prodotti del Mercato Centrale di Livorno.

Per partecipare come poeta è necessario inviare la propria poesia originale all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 10 settembre 2025.

Per partecipare come pubblico/giuria basta prenotarsi al numero 33814991 con un messaggio Whatsapp. Il costo d’ingresso è 10 euro e, oltre al piacere di ascoltare poesie originali, saranno servite roschette e vino rosso.

Ai poeti e ai partecipanti verrà comunicato l’indirizzo della location dove si svolgerà il contest, appena raggiunto il numero.

