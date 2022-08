Continua “La Bella Estate” in Villa Maria con i talk sul cinema. Il programma

La “Bella Estate” è la rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema, promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, a cura di Comune di Livorno e Cooperativa Itinera

La “Bella Estate” è la rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema, promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, a cura di Comune di Livorno e Cooperativa Itinera.

Gli appuntamenti dei prossimi giorni – Lunedì 8 agosto un incontro dedicato al maestro del cinema della paura, Dario Argento, con il critico Roberto Lasagna, e il suo libro “Dario Argento le tenebre del mondo” edizioni Weird Book. Con le interviste ad alcuni dei collaboratori di Dario Argento, il libro conduce il lettore in un viaggio tra ossessioni e personaggi dei suoi film, dove ogni film, da quello divenuto un cult al lavoro più controverso, viene collocato in un divenire che testimonia la vitalità di un cineasta unico al mondo. A condurre l’incontro Alessio Porquier, direttore artistico del FI-PI-LI Horror Festival.

Roberto Lasagna è saggista e critico cinematografico italiano, psicologo e scrittore. Ha curato numerosi studi sul cinema, da Martin Scorsese a Nanni Moretti, da Steven Spielberg a Lars Von Trier e contribuito allo studio dell’opera di Stanley Kubrick. Dopo l’incontro a Villa Maria, Lasagna introdurrà la proiezione del film “Occhiali neri” di Dario Argento, all’interno dell’Arena Fabbricotti.

L’attore e regista Flavio Parenti sarà il protagonista dell’incontro di venerdì 12 agosto sempre alle 18.30, condotto dalla giornalista Valeria Cappelletti.

Flavio Parenti è il protagonista, con Tilda Swinton, del film “Io sono l’amore” di Luca Guadagnino. Nel 2012 ha lavorato nel film “To Rome with Love” di Woody Allen. Ha recitato in Tv nella serie di “Distretto di Polizia” e insieme a Micaela Ramazzotti, nella fiction “Un matrimonio” diretta da Pupi Avati. Nel 2013 ha preso parte al film di Peter Greenaway “Goltzius and the Pelican Company.” E nel 2017 ha interpretato Raffaello Sanzio nel film “Raffaello – Il principe delle arti” in 3D.

A conclusione del talk la degustazione a cura di Fisar Livorno “Aspettando MarediVino”, in collaborazione con la Cantina “Sant’Agnese”, Piombino.

Gli incontri a Villa Maria sono a ingresso libero

In contemporanea: “Io sono una forza del passato” di Valentina Restivo. -Mostra di illustrazioni sul Cinema di Pier Paolo Pasolini

PROGRAMMA

sabato 20 agosto, h 18.30- Federico Cesari, attore; conduce Francesco Bruni

lunedì 22 agosto, 18,30 – Simone Isola, produttore cinematografico – «Alfredo Bini: il produttore di Pier Paolo Pasolini», in occasione di “Pasolini 100”. Sarà presente Giuseppe Simonelli, erede di Alfredo Bini conduce Marco Bardini.

A seguire film: “Alfredo Bini Ospite inatteso” di Simone Isola Arena Fabbricotti, Viale della Libertà 30, h 21.30. (ingresso gratuito)

Venerdì 26 agosto, 18.30 – Cristina Borsatti, sceneggiatrice, story editor e produttrice: “Monica Vitti”; introduce Marco Bruciati

lunedì 5 settembre, h 18.30 – Lucia Mascino, attrice; conduce Guglielmo Favilla, attore

Condividi: