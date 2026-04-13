Continuamente Baci Diversi, mostra personale di Mario Madiai

Studio 74 di Galleria Fidanda presenta Continuamente Baci Diversi, mostra personale di Mario Madiai (Siena, 1944), che sarà inaugurata venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18 presso la sede di Via Leonardo Cambini 30, a Livorno

Studio 74 di Galleria Fidanda presenta Continuamente Baci Diversi, mostra personale di Mario Madiai (Siena, 1944), che sarà inaugurata venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18 presso la sede di Via Leonardo Cambini 30, a Livorno. L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 27 giugno 2026. Le opere nascono dal desiderio dell’artista di superare l’idea della pittura come atto individuale, avvicinandola alla dimensione collaborativa della musica. Madiai rielabora immagini appartenenti alla storia dell’arte, intervenendo su opere di grandi maestri per creare un dialogo tra epoche e stili differenti. Il tema del bacio diventa così simbolo di incontro e fusione: non solo tra le figure rappresentate, ma anche tra artisti lontani nel tempo. Le opere in mostra danno vita a un continuo scambio creativo, in cui il concetto di autorialità si apre a nuove possibilità di confronto e condivisione. Attraverso il suo linguaggio pittorico riconoscibile, Madiai esplora l’intimità del bacio, costruendo immagini sospese e cariche di tensione emotiva, trattenuta e silenziosa. Le tele si articolano in diverse dimensioni e gamme cromatiche: alcune sono interamente concepite dall’artista, altre nascono da una rielaborazione diretta di immagini iconiche, dando origine a un dialogo vivo tra passato e presente. L’opera non viene semplicemente citata, ma attraversata, vissuta e trasformata. Il bacio diventa così metafora centrale di questo processo: un atto di unione, scambio e reciproca trasformazione tra sensibilità, linguaggi e tempi differenti.

Biografia – Mario Madiai nasce a Siena nel 1944 e frequenta l’Istituto d’Arte Passaglia di Lucca, dove manifesta sin da giovane una precoce vocazione per la pittura. Di formazione post-macchiaiola, sviluppa fin dagli esordi un linguaggio autonomo e sensibile. Nel 1961, a soli diciassette anni, vince il Premio Spalletta a Livorno, attirando l’attenzione di artisti affermati. Negli anni Sessanta e Settanta si distingue nelle principali rassegne nazionali con una pittura caratterizzata da forte tensione poetica e da una riflessione sul rapporto tra superficie e profondità. Fondamentale è il viaggio in Persia nel 1972, da cui nasce il ciclo dei quadri persiani, seguito da numerose serie dedicate a interni, paesaggi e città. Tra gli anni Settanta e Ottanta realizza cicli significativi come L’Incontenibile Energia, le vedute veneziane, l’Omaggio a Piero Ciampi, le Campagne e le Tavole della memoria. Centrale nella sua ricerca è anche il tema delle Rose, sviluppato attraverso continue variazioni cromatiche e compositive. Dal 2001 si dedica inoltre a una rilettura contemporanea de Le avventure di Pinocchio, pubblicando un racconto per immagini. Dal 2006 vive e lavora nella campagna di Lorenzana, in provincia di Pisa, dove affianca alla pittura l’attività di viticoltore. Madiai collabora regolarmente da tre anni con la Galleria d’arte Fidanda, che propone un’ampia selezione delle opere del Maestro e ne ospita mostre personali.

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