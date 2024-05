Continuano gli “aperitivi artistici” a Montenero

Continuano gli “aperitivi artistici” a Montenero, curati dall’Associazione ViviMontenero, mirati a scoprire il territorio e le sue bellezze artistiche. Dopo il primo incontro sul Settecento, domenica 12 alle ore 17.30, nella cornice della villa ottocentesca nota come Castello von Berger, il prof. Fabrizio Dal Canto commenterà una serie di vedute di Montenero dell’Ottocento. Seguirà un brindisi offerto dalle suore “Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto” che attualmente gestiscono la struttura.

“Gli aperitivi artistici – sottolinea Elisabetta Panicucci segretaria dell’associazione Vivimontenero – sono itineranti perché vogliono collocarsi dove possibile sul territorio e inclusivi gradiscono le collaborazioni con altre associazioni convinti che uniti si crei ricchezza umana e di relazione. In questa prossima occasione si ringrazia per il supporto la Ass La funicolare”.

