Conto alla rovescia per MareDiVino e DiGusto al Pala Modigliani

MareDiVino e DiGusto – da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre - è il nuovo evento enogastronomico che affonda le sue radici nella storica manifestazione di Fisar Livorno “MareDiVino, raccogliendone l’eredità per rilanciarla sul palcoscenico regionale

MareDiVino e DiGusto – da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre – è il nuovo evento enogastronomico che affonda le sue radici nella storica manifestazione di Fisar Livorno “MareDiVino, raccogliendone l’eredità per rilanciarla sul palcoscenico regionale. L’evento punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale e presentandosi da subito come una delle manifestazioni di riferimento in Toscana. Nella sua veste di Mostra Mercato, MareDiVino e DiGusto vuole essere anche strumento di promozione turistica dell’area marittima toscana, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni, in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario. I produttori che finora si sono iscritti a partecipare hanno già superato il numero dell’ultima edizione. Si tratta di un ottimo presupposto per puntare, come auspicato dagli organizzatori, ad un’edizione record già a partire da questa, che vede il rilancio della manifestazione. Per spingere anche dal lato dei visitatori, per un mese, dal 7 ottobre al 7 novembre, sarà possibile acquistare on line su http://www.maredivinoedigusto.it i biglietti di ingresso al prezzo scontato di 18 euro (comprensivo di bicchiere da degustazione). Dal 9 novembre in poi il costo sarà di 20 euro.

Sul sito resta ancora aperta la possibilità di iscrizione per i produttori, oltre a quella per ristoratori e operatori del settore, di ricevere il pass gratuito di accesso alla giornata del 1° dicembre.

MareDiVino e DiGusto riprende e rilancia la storica manifestazione ideata e organizzata per dodici anni da Fisar delegazione Livorno, ma molte sono le novità di questo nuovo corso rispetto al passato. La prima e più importante è l’ingresso di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea (braccio operativo del Comune di Livorno per la promozione turistica) quale soggetto organizzatore della manifestazione insieme a Fisar Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana con il supporto di Slow Food Livorno, e la partecipazione di Vetrina Toscana: il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica. Accanto a questo, l’evento cambia la sua fisionomia arricchendosi di un’importante componente gastronomica legata al territorio per valorizzarne al meglio la proposta. Infine, ma più importante per produttori e visitatori, MareDiVino e DiGusto si svolgerà in una location perfetta per la manifestazione, adattandosi al meglio alle esigenze del pubblico e soprattutto degli espositori che saranno chiamati a partecipare. Si tratta del Modigliani Forum di Livorno, una struttura capiente, ben attrezzata, con ampia disponibilità di parcheggi e posta in prossimità dell’autostrada, della superstrada Firenze-Pisa-Livorno e della stazione ferroviaria. Insomma, una struttura finalmente all’altezza di una manifestazione che punta a collocarsi tra le più importanti in Toscana.

All’interno del Pala Modigliani saranno presenti un’area masterclass e conferenze, un’area show-cooking e un’area bambini. Al centro del palazzetto ci sarà l’area degustazioni e un main stage acusticamente protetto che ospiterà gli eventi di maggior richiamo.

In questa edizione anche un’importante iniziativa: la presenza di uno spazio promozionale a disposizione dell’Istituto Professionale Alberghiero Mattei di Rosignano. Gli studenti saranno anche partecipi negli show-cooking e partner della Fondazione LEM in altre occasioni nel corso dell’anno.

È stata anche prevista un’attività collaterale che anticiperà la manifestazione. Si tratta di una serie di appuntamenti di degustazione, dal titolo MareDiVino e DiGusto in tour, che si svolgeranno presso locali selezionati i cui nomi verranno svelati man mano che ci si avvicinerà all’evento.

Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea ha avviato, con il supporto tecnico di Territori Sostenibili, un percorso verso la certificazione ISO20121 per l’evento MareDiVino e DiGusto. È in corso una prima analisi di sostenibilità per valutare la situazione attuale. Allo stesso tempo, la Fondazione sta lavorando alla creazione di un modello di organizzazione e di gestione sostenibile, con l’obiettivo di rendere l’evento più attento all’ambiente, al territorio e alle persone coinvolte.

La manifestazione ospiterà fino a 150 produttori vinicoli e 40 produttori e trasformatori della rete Slow Food (o che fanno parte dei Mercati della Terra o collaborano con le condotte Slow Food). È prevista la vendita in sala e la somministrazione nelle ampie aree sotto gradinata proposta anche dall’Associazione Tortai della CNA di Livorno con la torta di ceci e il famoso “5 e 5”.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre (11:00 – 19:00) la manifestazione sarà aperta al pubblico, mentre sarà riservata ai ristoratori e agli operatori lunedì 1° dicembre (11:00 – 16:00).

Biglietti

Prezzo scontato: 18 € acquisto on line dall’8 ottobre all’8 novembre. Include bicchiere per degustazione al banco.

Prezzo intero: 20 € dal 9 novembre

Prezzo in convenzione: 15€ (soci Fisar, Onav, Ais, possessori del biglietto del Mercato dei Vignaioli FIVI 2025, studenti di agraria ed enologia delle università toscane).

Solo ingresso: 5€

Condividi:

Riproduzione riservata ©