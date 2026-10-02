Controcanto, poesia e musica si incontrano al Teatro Quattro Mori
Il 3 ottobre alle 18.30 la prima livornese dello spettacolo dopo il successo di Campiglia Marittima: Dante dialoga con i grandi poeti del Novecento tra flauto, voce e Computer Music
Il 3 ottobre, al Teatro Quattro Mori alle ore 18:30, approda a Livorno la prima rappresentazione di Controcanto, atteso appuntamento che giunge in città forte del grande successo di pubblico e critica riscontrato a Campiglia Marittima. Lo spettacolo propone un suggestivo percorso sonoro e poetico che si sviluppa lungo un doppio binario artistico: da un lato la dimensione musicale, guidata dalla maestria di Stefano Agostini al flauto e dalle architetture sonore d’avanguardia curate da Gregorio Bottonelli alla Computer Music; dall’altro la forza della parola recitata, affidata alle voci espressive di Letizia Paoletti e Niki Mazzotta. Al centro della performance vi è un vero e proprio dialogo temporale: un raffinato “controcanto” in cui l’immortalità della poesia dantesca si intreccia e si contrappone ai versi dei più celebri e incisivi poeti italiani del Novecento. Musica classica, innovazione tecnologica e grande letteratura si fondono così in un’esperienza scenica intensa e coinvolgente, capace di restituire nuova luce e contemporaneità ai testi classici e moderni.
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