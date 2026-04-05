Conversazione con Juan Ignacio Siles del Valle “Itaca non esiste”

Il prossimo giovedì 9 aprile alle 21 all'interno dell’Aula Magna in piazza Vigo, la Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo” ospiterà Juan Ignacio Siles del Valle, poeta, saggista e diplomatico boliviano che dialogherà con la sua traduttrice Manuela Magnoni

Il prossimo giovedì 9 aprile alle 21 all’interno dell’Aula Magna in piazza Vigo, la Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo” ospiterà Juan Ignacio Siles del Valle, poeta, saggista e diplomatico boliviano che dialogherà con la sua traduttrice Manuela Magnoni.

L’incontro, dal titolo ITACA NON ESISTE, si svilupperà come un vero e proprio pellegrinaggio poetico: alternando letture in lingua originale e in traduzione italiana, si parlerà della Bolivia e della sua storia, tra lotte indigene, guerriglia, esilio e ritorno. Al centro del dialogo, la parola come strumento capace di indagare le profondità dell’animo umano e di creare ponti fra popoli e persone.

L’evento, che rientra all’interno della due giorni (giovedì 9 e venerdì 10) di incontri culturali promossi dalla Biblioteca dell’Istituto, è realizzato in collaborazione con la casa editrice Sinopia di Venezia che dell’autore ha pubblicato Ninna nanna per la morte di mia madre: un omaggio alla figura della madre, importante storiografa delle lotte indigene boliviane.

Juan Ignacio Siles del Valle è una figura di primo piano nel panorama culturale e diplomatico internazionale. Ha ricoperto incarichi di rilievo presso governi e organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite a Vienna e Roma. È stato Ministro degli Affari Esteri della Bolivia, Vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti in rappresentanza dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi e Responsabile della Riforma Educativa boliviana (1994-1995). Attualmente è Direttore dei Vertici Iberoamericani presso la Segreteria Generale Iberoamericana (SEGIB) a Madrid. Nel 2025 è entrato a far parte dell’Accademia Boliviana della Lingua ed è membro corrispondente della Real Academia Española (RAE) oltre che dell’Accademia di Belle Lettere di Madrid.

La produzione letteraria di Siles del Valle spazia dalla poesia alla saggistica e alla narrativa, con opere tradotte in diverse lingue. Frutto delle sue ricerche sulle guerriglie in Bolivia è il romanzo/saggio Que el sueño era tan grande (2001), tradotto in italiano come Gli ultimi giorni del Che. Che il sogno era così grande (Milano, 2009).

Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza.

INFO: [email protected]

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