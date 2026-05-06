Corale Mascagni, alla Bottega del Caffè il via alla stagione 2026 con “Tutti all’Opera”

Sabato 9 maggio alle 17,30 concerto lirico a ingresso libero con brindisi finale: da Fauré a Verdi, passando per Ponchielli e Mascagni, un viaggio tra grandi pagine del repertorio con solisti e coro diretti da Patrizia Freschi

La Corale “Mascagni” inaugura la stagione dei concerti 2026 invitando gli appassionati sabato 9 maggio alle 17,30 alla Bottega del Caffè per un concerto lirico dal programma rinnovato, a ingresso libero e con brindisi finale.

Dopo i mesi invernali di studio è arrivato il momento di presentare al pubblico le novità. Il concerto, dal titolo “TUTTI ALL’OPERA”, si aprirà con la Pavane op. 50 di Gabriel Fauré nella versione per pianoforte e coro, elegante composizione di carattere elegiaco che ha conosciuto grande fortuna dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, anche grazie a celebri reinterpretazioni.

Seguirà un omaggio ad Amilcare Ponchielli a 140 anni dalla morte. Importante operista e insegnante di Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, oggi è ricordato per alcune pagine di grande fascino e complessità esecutiva. Il coro proporrà “Voce di donna o d’angelo” per contralto e coro e il celebre “Angelo Dei” per soprano, contralto e coro, entrambi tratti da La Gioconda, nel 150° anniversario della prima esecuzione. In programma anche la preghiera da I Promessi Sposi per basso e coro, a 170 anni dal debutto.

data-end=”1755″>Spazio poi a Giuseppe Verdi con l’“Ave Maria” da Otello, il grande concertato “Spirti, fermate” da Attila per soprano, basso e coro, il celeberrimo “Va, pensiero” e l’arioso “Sperate, o figli” per basso e coro, fino a “Ritorna vincitor” da Aida per soprano.

Non mancherà l’omaggio a Pietro Mascagni: la Corale, che porta il suo nome da 81 anni, eseguirà “Gli aranci olezzano”, la preghiera da Pinotta per soprano, basso e coro e, in chiusura, l’amata “Invocazione alla Vergine”, brano livornese dedicato al Santuario di Montenero.

Il coro, guidato dalla maestra Patrizia Freschi e accompagnato al pianoforte da Giorgio Maroni, si avvarrà della collaborazione dei soprani Marianna Pace e Francesca Scarfi, del contralto Hanna Krupinska, del baritono Luigi Luisi e del basso Paolo Morelli.

Al termine dell’esibizione il coro offrirà al pubblico un brindisi. La cittadinanza è invitata.

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