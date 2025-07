Core Amaranto in Fortezza Vecchia

Sabato 19 luglio ore 21,15 sul palco centrale della Fortezza Vecchia andrà in scena una divertentissima commedia in vernacolo livornese scritta nel 1992 da Consalvo Noberini, dal titolo Core Amaranto. Siamo nel 1992 e il Livorno conosce l’onta della cancellazione dai campionati professionistici e si trova a giocare nei borghi toscani più disparati. La storia si svolge in una casa livornese dove una vecchia nonna ultras e il figlio conducono una esistenza tinta di amaranto in conflitto con la nuora e moglie completamente rapita da telenovelas, rotocalchi e dal grande affetto verso un fratello scapolo e un po’ tonto al quale si decide di dare moglie. C’è anche però il fidanzamento della bimba di casa con un ragazzo il di cui padre, foresto, è testimone di un antico conflitto con la nonna. Risate a raffica, colpi di scena, e un bel finale a sorpresa. Una commedia collaudata a cura della Compagnia del Sesto Piano per la regia di Marco Chiappini e la supervisione dell’autore stesso che vede la partecipazione in scena di: Stefano Valdiserri (la vecchia Fosca Faticoni) Paola Pacelli (Palmira la nuora), Marco Chiappini ( Basilio Topponi il fratello tonto), Mario Botteghi (Amleto Faticoni il figlio di Fosca), Cristina Silvestri (Scilla) , Irene Favet (Sonia la nipote), Claudio Pulia ( Gustavo il Fidanzato) e Franco Bocci (il Cavalier Filiberto Melecotte). Una serata da non perdere piena di risate e soprattutto un omaggio all’Us Livorno 1915. Biglietti disponibili un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria della Fortezza Vecchia con ingresso da Varco Fortezza Piazzale dei Marmi 1. Per informazioni chiamare 3397768203.

