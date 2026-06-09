Cori e strumenti in ricordo di Domenico Papalini

Sabato 13 giugno alle19.30 nella chiesa di Santa Lucia in via Urano Sarti, 89 ad Antignano si terrà un evento musicale nel ricordo della figura di Domenico Papalini, docente molto conosciuto, e molto impegnato in attività e istituzioni culturali, come il Centro “Don Nesi”

Sabato 13 giugno alle19.30 nella chiesa di Santa Lucia in via Urano Sarti, 89 ad Antignano si terrà un evento musicale nel ricordo della figura di Domenico Papalini, docente molto conosciuto, e molto impegnato in attività e istituzioni culturali, come il Centro “Don Nesi”, e appassionato cantore in diverse formazioni corali cittadine. Domenico era una persona estremamente attiva e propositiva, e al tempo stesso lontana dai riflettori: nella sua instancabile operosità ha lasciato un segno profondo nelle attività solidali che ha portato avanti a diversi livelli, in modo sempre discreto, mirando alla sostanza più che all’apparire.

La serata, organizzata dal Coro “R. Del Corona”, sarà un susseguirsi di proposte musicali varie e di grande interesse: parteciperanno infatti il Coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore di Pisa, diretto dal M° Gabriele Micheli; la Corale “Marietta Piccolomini” di Siena diretta dal M° Guglielmo Pianigiani, oltre al coro organizzatore che aprirà il concerto con un breve saluto musicale, diretto dal M° Luca Stornello. Il programma spazierà dalla polifonia a cappella a brani sacri di estrazione lirico – sinfonica, attraversando secoli e stili. A impreziosire il concerto la partecipazione del M° Stefano Agostini al flauto, che eseguirà un brano di Cyril Scott per flauto solo, ed una sonata di Haendel in un collaudato duo col M° Micheli.

Una serata che si annuncia di grande interesse, la cittadinanza è invitata.

L’ingresso è libero

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