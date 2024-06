Cori e strumenti per Domenico Papalini

Sono passati oramai 13 anni dalla sua prematura scomparsa, ma il ricordo di Domenico Papalini è sempre vivo in chi lo ha conosciuto e in chi ne ha potuto apprezzare le indiscusse doti umane e professionali. Una figura rara, attiva e propositiva nel lavoro, nella solidarietà, nelle attività culturali che ha sempre portato avanti con passione.

Come ogni anno il Coro Rodolfo Del Corona organizza, sotto la direzione artistica del M° Luca Stornello, un evento nel suo ricordo: per questa edizione il Concerto per Domenico – che si terrà sabato 8 giugno alle ore 21 presso la nuova Chiesa di Santa Lucia in via Urano Sarti 89 – con il patrocinio del Comune di Livorno, diventa un incontro di cori e strumentisti, che vedrà la presenza del Coro Quodlibet di San Casciano diretto dal M° Eugenio Dalla Noce, del Coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore di Pisa diretto dal M° Gabriele Micheli.

Quodlibet proporrà un repertorio che spazia tra autori del Novecento e contemporanei mentre la proposta del coro Vincenzo Galilei sarà incentrata sull’opera corale di Anton Bruckner. Il Coro Del Corona diretto dal M° Luca Stornello aprirà il concerto con alcuni brani del proprio repertorio a cappella.

Ad arricchire la serata, la partecipazione di un altro tra i molti amici di Domenico, il M° Stefano Agostini al flauto, che impreziosirà la serata interagendo – in apertura di concerto – con il Coro Rodolfo Del Corona, ed eseguirà una Sonata di Bach in duo col M° Micheli al cembalo.

Una serata davvero ricca e varia, nel segno dell’amicizia e della qualità, con le diverse voci dei cori e degli strumenti che sapranno valorizzare le caratteristiche acustiche della chiesa.

Appuntamento per sabato 8 giugno alle ore 21 in Santa Lucia, in Banditella. L’ingresso è libero.

