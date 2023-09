“Cornici in cerca di autore”, call per artisti e fotografi

Gli artisti e i fotografi sono invitati nei giorni 20-21-22 settembre e anche nei giorni successivi fino al 27 settembre a portare una propria opera inerente al tema del Festival (Ambiente, Sostenibilità e Mobilità, in particolare quest’anno incentrato su Economia Circolare e Cambiamento Climatico) per trovare così «l’incastro perfetto» proprio come una sorta di scarpetta di Cenerentola dell’Arte

A grande richiesta la seconda edizione di “Cornici in cerca di autore”. La Call per artisti e fotografi organizzata dall’Associazione Culturale Extra Factory nei locali di piazza della Repubblica a Livorno, quest’anno in collaborazione del Festival “Il Mondo che si Muove”.

“Cornici in Cerca d’Autore” è la Mostra in divenire di Extra dove si inaugura con l’esposizione di cornici vuote, di varie misure e costruite artigianalmente con legno da riuso di travi e travicelli della città di Livorno risalenti agli inizi dell’Ottocento.

Le opere che «calzeranno a pennello» all’interno delle cornici resteranno in mostra fino a mercoledì 27 settembre. L’inaugurazione ufficiale della Mostra – totalmente allestita con opere inaspettate – è fissata per sabato 23 settembre alle 18.00, ma gli artisti e i fotografi come già detto, potranno portare le loro opere a partire da mercoledì 20 settembre negli orari di apertura della galleria: il mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 18 alle 20, salvo esaurimento delle cornici disponibili.

Ulteriori informazioni, tra le quali quantità e misure delle cornici disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione Culturale: extrafactory.it.

