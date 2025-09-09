Corsi di arti sceniche al Vertigo

La compagnia molto operosa e versatile presenterà a breve la stagione teatrale 2025/26

Da 30 anni Vertigo è sinonimo di corsi di teatro e compagnia stabile. La compagnia molto operosa e versatile presenterà a breve la stagione teatrale 2025/26. Per quanto riguarda la scuola di arti sceniche Enzina Conte diretta da Marco Conte conferma i corsi storici di teatro differenziati per fasce di età e per orari ed insegnanti per Piccoli dai (6 anni agli 11), Bambini (9 – 11) adolescenti (12 – 15) per i quali la direzione artistica ha messo in campo una eccezionale promozione per i nuovi iscritti. Poi i consueti corsi adulti (età dai 16 in poi) Corso Over dai 60 anni in poi che si svolge la mattina. Confermati i corsi di recitazione cinema: il corso si avvale di un workshop di doppiaggio con Il doppiatore, attore, cantante Paolo Bianca il quale presenta come novità della proposta Vertigo anche il Corso di doppiaggio annuale: un corso di doppiaggio livello base che prevede oltre ad una parte di approfondimento dello studio della dizione e della recitazione, molte ore di lavoro al leggìo doppiando documentari, films, cartoni animati. La presentazione del corso sarà il 25 settembre dalle ore 20,00 ma ci sono già più di 30 persone prenotate, per cui è stata aperta la lista d’attesa. Ci sarà anche un evento finale molto interessante ed innovativo.

In gestazione anche una serie di Master con attori provenienti da Accademie nazionali, che vantano curriculum di alto spessore professionale. Sono Master class dedicati ad attori diplomati o con esperienze di palcoscenico o di set cinematografici. “I programmi sono stati creati da Enzina Conte, diplomata alla Silvio D’Amico di Roma, – dice Marco Conte – Tra gli insegnanti della nostra scuola, fondata da me e l’indimenticabile Enzina Conte, ci sono soprattutto attori che hanno, oltre ad una formazione culturale eccellente, anche esperienze professionali in teatro, cinema o fiction televisive a livello nazionale. Nell’insegnamento non ci si può improvvisare, ecco perché pretendo che i nostri insegnanti abbiano un curriculum artistico di tutto rispetto. I nomi ed i CV dei nostri insegnanti si possono visionare sul nostro sito www.teatrovertigo.it. Da segnalare che le produzioni cinematografiche ci richiedono spesso attori per i provini di films e fiction molto spesso abbiamo fornito attori a produzioni di livello internazionale. Di recente per la fiction con Vanessa Incontrada sono stati scelti molti dei nostri allievi ed attori. Abbiamo l’onore di confermare anche la stretta collaborazione con Anna Maria Cianciulli della film Academy di New York, che dopo il Master di questa estate sta preparando un workshop per la prossimo inverno. Ai nostri corsi si accede senza provino perché riteniamo di essere in grado di insegnare senza bisogno che l’allievo dimostri già di essere bravo. Per info ed iscrizioni Teatro Vertigo via del Pallone 2 per tutto il mese di Settembre dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 20″.

Condividi:

Riproduzione riservata ©