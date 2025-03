Corso Base di Fotografia con il Fotoclub Nove di Livorno

Il corso, a cura di Andrea Caponi con la collaborazione di Andrea Simoni, prevede otto appuntamenti in cui i 'misteri' di esposizione, luce, tempi e diaframma, diverranno familiari anche a chi si affaccia da poco a questo meraviglioso mondo creativo

Dal prossimo 13 marzo, il Fotoclub Nove di Livorno, darà il via ad un “Corso Base di Fotografia”. Il corso, a cura di Andrea Caponi con la collaborazione di Andrea Simoni, prevede otto appuntamenti in cui i ‘misteri’ di esposizione, luce, tempi e diaframma, diverranno familiari anche a chi si affaccia da poco a questo meraviglioso mondo creativo, che riesce a trasformare in immagini tutto il potenziale artistico insito dentro di noi. Il programma è rivolto anche a chi ha già una discreta pratica, ma vuole consolidare i concetti principali, arricchendo la propria preparazione.

Sarà un corso che, promette Andrea Caponi ,non sarà soltanto apprendimento di tipo scolastico, ma un corso alternato tra teoria e pratica, coinvolgente ,istruttivo sì, ma al tempo stesso interessante piacevole e ‘leggero’ nella forma

Il Corso si terrà il giovedì, presso la sede storica S.V.S. di via San Giovanni 30,con orario 18-19.30. Nel programma è prevista una lezione, tenuta da Elisa Heusch, sull’uso fotografico dello Smartphone. Chi si iscriverà, assicurandosi uno dei 15 posti previsti, diventerà automaticamente Socio effettivo del Fotoclub Nove, del quale potrà condividere eventi, manifestazioni, mostre e serate programmate.

Il docente: Andrea Caponi ha al suo attivo vari corsi (c/o Circolo Fotografico Portuali e Gruppo Fotografico Il Gabbiano) e grazie alla sua attività fotografica ha affrontato temi come : il ritratto, lo still life, la figura ambientata, il reportage, la paesaggistica, oltre agli aspetti tecnici principali delle fotocamere e obiettivi.

Socio del Fotoclub Nove dal 2022, ha intensificato la partecipazione a Concorsi Nazionali di fotografia, raccogliendo numerosi consensi, con foto singole e racconti fotografici. Attualmente fa parte del Consiglio Direttivo del Fotoclub Nove.

Info & iscrizioni: [email protected]; telefono/whats app:+39 348 133 3759.

Condividi:

Riproduzione riservata ©