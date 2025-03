Corso di astrofotografia al Museo di Storia Naturale

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), attiva sul territorio da oltre trent’anni nella divulgazione astronomica, propone un ciclo di conferenze e corsi di astronomia al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Sabato 29 marzo ore 16:30 corso di astrofotografia: tecniche per immortalare le costellazioni estive e la Via Lattea con Daniele Righetti, Luciano Milianti e Renzo Gemignani. Sabato 19 aprile 16:30 – Astrofotografia planetaria, dedicata alle tecniche per catturare immagini dettagliate di pianeti e della Luna. Sabato 26 aprile 16:30 Astrofotografia del cielo profondo per scoprire come fotografare nebulose, galassie e ammassi stellari con il telescopio. Oltre alle conferenze, A.L.S.A. organizza serate osservative alla Rotonda di Ardenza, offrendo al pubblico la possibilità di osservare il cielo con i telescopi dell’associazione. Il programma completo è disponibile sui canali social.

Per informazioni:

Facebook: ALSALivorno

Instagram: alsa_livorno

YouTube: @ALSALIVORNO

