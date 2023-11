Corso di cucito al Circolo Arci La Rosa

Il gruppo del quartiere La Rosa si ritrova tutti i giovedì mattina al Circolo La Rosa in via Cuoco 12 in modo gratuito per insegnare cucito maglia, uncinetto ed altro dei lavori di altri tempi delle nostre donne dalle 10 alle 12

Fanno parte del gruppo Isabella, Teresa, Nora, Antonella, Ernestina, Rossella, Michela, Sesanna, Maria, Luciana Stefania.

