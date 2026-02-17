Corso di difesa personale femminile con il maestro Taddei

Domenica 22 febbraio, presso il Centro di formazione Danza Eimos Livorno, si terra il primo appuntamento del Corso di Difesa Personale Femminile, tenuto dal maestro Giacomo Taddei.

Taddei, cintura nera 4° Dan di Krav Maga, responsabile per l’Italia della Federazione Europea e Direttore Tecnico Nazionale, da anni è un forte sostenitore del sociale, dal 2016 ha ideato “Anche una Donna può Difendersi”, 3 appuntamenti domenicali, dove donne di tutte le età posso imparare a capire come potersi difendere velocemente.

Gli scorsi anni, hanno partecipato oltre 80 donne, provenienti non solo da Livorno, ma anche da Lucca, Pisa e Rosignano.

Questo anno nelle 3 lezioni verranno trattati i seguenti argomenti: atteggiamento per affrontare e gestire psicologicamente un aggressore, difese corpo a corpo, difese da tentativo di violenza a terra, da minacce e attacchi da coltello e come utilizzare oggetti comuni per difendersi rapidamente.

Il corso è aperto a tutte le donne che vanno dai 13 ai 99 anni e si terrà nel Centro di Formazione EIMOS in via Luigi Russo 8. Orario 9.30/11.30.

La lezione è a offerta libera, e il ricavato verrà donato alla Fondazione PANGEA “La vita riparte da una donna”.

Per info e prenotazioni: 3406072293

[email protected]

