Corso formativo per attori al Piccolo Teatro Città di Livorno

qLe domande di ammissione possono essere inoltrate alla Segreteria dell’Associazione entro sabato 14 settembre 2024

Il Piccolo Teatro Città di Livorno si avvia a festeggiare, nel 2025, i suoi primi settant’anni di memoria, non tanto anagrafica quanto, di aderenza al processo di promozione della pratica teatrale avviato dalla Compagnia di Gesù nei primi anni del secondo dopoguerra quando questa era impegnata in città con lo scopo, tra l’altro, di contribuire alla ricostruzione del tessuto culturale cittadino devastato dal conflitto. Recentemente ristrutturata e iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore, l’Associazione, indipendente e attualmente presieduta dall’ingegner Leonardo Barinci, propone per l’occasione un inedito percorso formativo, originale e pragmatico, finalizzato all’ingresso di nuovi interpreti in Compagnia, diretto dal regista e autore Maurizio Paolo Formichini Gori, socio del Piccolo Teatro Città di Livorno. Lo stesso Formichini spiega: “Innanzitutto la nostra vuol essere, molto chiaramente, una proposta formativa in campo teatrale rivolta a tutti coloro che intendono “fare teatro” in maniera amatoriale, senza, cioè, ambizioni professionali. Ciò naturalmente non esclude che la nostra scuola possa essere un primo (o ulteriore) contatto con tale forma di espressività che possa far maturare nel partecipante progetti più rivolti al mondo teatrale professionale. Ma per questi, crediamo, esistano sicuramente altre scuole di formazione a cui il soggetto può accedere, anche senza grandi difficoltà. In secondo luogo, la nostra proposta, che credo si possa dire abbastanza innovativa nel panorama locale, presenta una formula “modulare”, cioè una articolazione integrata costituita da moduli che trattano aspetti diversi della recitazione. Questo consente di realizzare una proposta e un eventuale contratto col partecipante molto più aderente alle sue esigenze, ai suoi bisogni potendo iniziare il proprio percorso formativo con una maggiore possibilità di scelta. Per esempio, la persona potrà iniziare il suo percorso di formazione a partire dagli elementi “base” così come potrà utilizzare uno o più moduli di approfondimento, ugualmente importanti e necessari in quanto costituenti l’attorialità. Ciò dipenderà appunto dalle aspettative e dalle necessità del soggetto che emergeranno da incontri di confronto e valutazione con l’équipe didattica del Piccolo Teatro Città di Livorno”. Di seguito aggiunge: “Non crediamo sia necessario indicare particolari requisiti per essere ammessi al nostro percorso di formazione teatrale. Tuttavia, se proprio vogliamo farlo, saremmo costretti ad elencare doti non specifiche, semmai qualità, che crediamo proprie di ogni essere umano ad esempio: serietà, come contrario di inaffidabilità e superficialità; disciplina, nel senso di rispetto per gli altri e per il proprio lavoro (attività); assiduità nella frequenza agli incontri didattici programmati; infine, per ultimi, ma non per questo meno importanti: volontà di stare in gruppo e capacità di sapersi confrontare con gli altri”. Alla domanda riguardante le possibili prospettive all’orizzonte per il Piccolo Teatro Città di Livorno, a seguito dell’introduzione del programma formativo da lui diretto, risponde: “In questi settant’anni di processo storico, di vita teatrale della Compagnia, ne è passata di acqua sotto i ponti: nomi importanti e famosi, messe in scena memorabili, sì, ancora da ricordare, e tanti tanti cittadini livornesi che hanno contribuito a dar vita a questa significativa esperienza. Ci sono stati periodi di luci e di ombre, eppure Il Piccolo Teatro Città di Livorno di oggi, ente autonomo del Terzo Settore, con rinnovata fiducia ed energia, sente di voler continuare a far vivere quella esperienza. Tra i primi obbiettivi che più stanno a cuore, è la creazione di una Compagnia numerosa e di nuovo in grado per capacità attoriale, registica e scenografica di potersi misurare con i grandi classici del teatro. Questo, ci pare, debba essere un omaggio per tutti coloro che ci hanno preceduto e che hanno creduto nel nostro teatro, ma un omaggio anche alla Città di Livorno che sin dall’inizio di questa storia si mostrò da subito pronta a ricevere e ad accogliere con entusiasmo il nostro ”piccolo” teatro”. I corsi si terranno al Teatro Minimo di Ardenza, alla Chiesa di San Simone e Immacolata Concezione, piazza San Simone n. 1. Le domande di ammissione possono essere inoltrate alla Segreteria dell’Associazione entro sabato 14 settembre 2024, contattando il numero 345 1570462 oppure via e-mail a: [email protected]. Il programma formativo avrà inizio nel mese di ottobre. Per maggiori informazioni consultare il sito internet della Compagnia all’indirizzo: www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.

Condividi:

Riproduzione riservata ©