Corteo delle Ducati in Accademia e Fortezza Vecchia

Iniziativa organizzata in contemporanea mondiale da Ducati e denominata “We Ride As One” si è tenuta sabato 4 naggio nella sua terza edizione.

I circa 170 motociclisti si sono ritrovati alla concessionaria Ducati Pisa e poi hanno effettuato una sfilata per le vie di Pisa e Livorno, coordinati dalle staffette della polizia municipale e dai motociclisti del Ducati Official Club Desmaniaci, con soste in Fortezza Vecchia e Accademia Navale.

