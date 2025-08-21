“Così è… (se vi pare)” a Villa Trossi. Il Piccolo Teatro Città di Livorno inscena il capolavoro di Pirandello

Il Piccolo Teatro Città di Livorno torna in scena sotto le stelle del cielo ardenzino, a Villa Trossi, sabato 30 agosto 2025 con un capolavoro del teatro classico italiano scritto dal premio Nobel Luigi Pirandello

Così è… (se vi pare), scritta nel 1917, è una delle opere teatrali più celebri di Pirandello. La commedia ruota attorno a un mistero sociale e psicologico che coinvolge tre personaggi: il signor Ponza, sua suocera la signora Frola, e la moglie di lui, che nessuno ha mai visto. I due parenti raccontano versioni opposte della stessa storia: secondo Ponza, la signora Frola è pazza e la donna che dice essere sua figlia è morta; secondo la Frola, è invece il genero ad essere impazzito, rifiutando di riconoscere la figlia viva. I cittadini, incuriositi, cercano la “verità”, ma ogni tentativo di scoprirla viene frustrato. L’ambiguità aumenta fino alla comparsa della misteriosa moglie, il cui intervento non risolve il dilemma ma lo acuisce: “Io sono colei che mi si crede.” L’opera è un’acuta riflessione sull’impossibilità di conoscere la verità assoluta, sulla molteplicità dei punti di vista e sull’inconsistenza dell’identità oggettiva. L’autore gioca con lo spettatore, smontando le certezze e portandolo a riflettere sul relativismo della percezione. Luigi Pirandello (1867-1936) è stato un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, tra i più influenti del Novecento. Premio Nobel per la Letteratura nel 1934, è celebre per aver esplorato i temi dell’identità, della relatività della verità e della frattura tra apparenza e realtà. Le sue opere sfidano le convenzioni del teatro tradizionale, aprendo la strada al teatro dell’assurdo.

“La nostra associazione si è prefissata di portare al pubblico opere di autori ormai divenute dei classici, seppur facendone di queste degli adattamenti allo scopo di ridurne il testo, semplificarne la trama, ma valorizzandone i punti essenziali e più significativi per consentire un approccio meno complesso e una maggior facilità di fruizione da parte del pubblico” , spiega il regista del componimento e socio del Piccolo, Maurizio Paolo Formichini Gori, che aggiunge: “Del capolavoro pirandelliano, “Così è…(se vi pare)”, che porteremo quest’estate a Villa Trossi ci hanno sempre colpito, tra i tanti, almeno due aspetti. Il primo: lo svolgimento incalzante del dramma, che per certi versi può ricordare l’andamento di alcuni film a tema giudiziario o poliziesco, nei quali solitamente si cerca di scoprire la verità. Il secondo aspetto è, appunto, la ricerca della “verità”: parola questa che ricorre spesso sulla bocca di alcuni dei personaggi di “Così è…(se vi pare)”, ora come necessità ineludibile nel costruire la propria visione della realtà, ora come qualcosa di irraggiungibile, di vano desiderio, di inutile speranza in un mondo dove ogni cosa appare relativa, dove ognuno esprime e vive soggettivamente i propri desideri e bisogni, ma anche le costrizioni del vivere”.

“Un lavoro che nasce nell’ambito dell’ultima edizione del programma di formazione “Il Personaggio nell’Attore”, proposto dalla Scuola di formazione teatrale avviata dall’associazione, il cui saggio conclusivo, ben riuscito, ha convinto il gruppo, guidato dall’ingegner Leonardo Barinci, a fare di questo adattamento un lavoro che assumesse la dignità di spettacolo, ampliandone naturalmente alcune parti.”. Ha precisato Formichini. Nel cast, tutti soci del Piccolo, tra cui molti diplomati della Scuola: Piergiorgio Lenoci, Andrea Gelli, Maurizio Pastacaldi, Paola Quercioli, Nara Biagiotti, Teresa Mazziotti, Raffaele Forgione, Chiara Pantani, Andrea Barghigiani, Lucia Nannini.

L’appuntamento è per sabato 30 agosto ore 21.30 presso la Fondazione d’arte Trossi-Uberti, via Ravizza 76, Livorno. Costo del biglietto 12,00 Euro. Prenotazioni: 345.1570462 o [email protected]. Maggiori informazioni a cura della Fondazione d’arte Trossi-Uberti e sul sito web della Compagnia all’indirizzo www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.

