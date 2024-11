Costa degli Etruschi: workshop su turismo outdoor e comunicazione

L’ambito turistico organizza il 6 novembre alla Biblioteca Comunale di Cecina una giornata di approfondimento per i soggetti che operano nel settore. Per motivi organizzativi, agli operatori interessati all’evento del 6 novembre si consiglia di dare conferma della partecipazione scrivendo alla mail: [email protected]

Una giornata per approfondire le tematiche legate al turismo durante specifici workshop, incentrati sulle attività outdoor e sulla comunicazione nel settore turistico. L’ambito Costa degli Etruschi, a conclusione del programma di seminari online organizzato a fine ottobre con il CST (Centro Studi Turistici) di Firenze, organizza l’evento finale del percorso del Patentino dell’Ospitalità.

L’appuntamento, rivolto ad operatori, amministratori, gestori uffici IAT e a tutti coloro che si occupano di accoglienza e di ospitalità turistica, è per mercoledì 6 novembre alla Biblioteca Comunale di Cecina (sala conferenze Alberto Mazzoncini).

Due le attività previste. La sessione mattutina (in orario 9.30-13) prevede un workshop sulle attività outdoor sulla Costa degli Etruschi. Previsti svariati interventi, a partire dalla presentazione del progetto GT Costa degli Etruschi, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità dell’offerta turistica outdoor sul territorio. Nel pomeriggio (in orario 14.30-17.30) è in programma il workshop riguardante la comunicazione: oltre alla presentazione dei vari strumenti attivati dall’ambito in materia di comunicazione e informazione turistica, è previsto un laboratorio sulla creazione condivisa di contenuti social dell’ambito che coinvolgano gli operatori locali.

“Al termine dei webinar, che hanno permesso ai partecipanti di essere aggiornati sull’offerta turistica del territorio – spiega Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila dell’ambito turistico -, l’evento del 6 novembre chiude il percorso del Patentino dell’Ospitalità. L’obiettivo è quello di portare avanti un confronto sempre più mirato su punti essenziali per lo sviluppo de turismo sul territorio, come sono appunto il tema delle attività outdoor e quello dell’evoluzione dei metodi di comunicazione”.

“La giornata del 6 novembre va a chiudere un percorso di approfondimento – dice Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito turistico – che ha permesso confronti essenziali tra i soggetti che operano nel sistema turismo. I due workshop in programma sono una ulteriore, importante occasione di raccolta di indicazioni dagli attori locali per sviluppare le azioni dell’ambito nel 2025 sul turismo outdoor, che rappresenta un prodotto sempre più richiesto dal mercato italiano e internazionale, e per migliorare gli strumenti comunicativi con il duplice obiettivo di garantire un’informazione turistica completa e di aumentare la visibilità della destinazione”.

