Coteto in festa con il Mom’s Day

Domenica via Toscana si trasforma in un grande spazio di socialità con eventi per bambini e adulti, figuranti delle fiabe, sport, concerti e animazione. Giovarruscio: “Per il territorio è un segnale importante di vitalità”

di Giulia Bellaveglia

Coteto si prepara a vivere una domenica all’insegna della festa e della partecipazione. Torna infatti il “Mom’s Day”, iniziativa dedicata alle famiglie e pensata per animare le strade del quartiere con spettacoli, musica, sport e attività per tutte le età. L’appuntamento è lungo via Toscana, dove dalla mattina fino alla sera si alterneranno momenti di intrattenimento, esibizioni e iniziative. Il programma prevede trucca bimbi, circensi, dimostrazioni di addestramento cinofilo, pattinaggio, danza orientale, corsi ludici per bambini, una sfilata di moda, spettacoli di falconeria e concerti dal vivo. Non mancheranno neppure i figuranti ispirati ai personaggi delle fiabe, da Mary Poppins al Principe azzurro, passando per La bella addormentata, Maleficent e Cenerentola, pronti a coinvolgere i più piccoli lungo il percorso della manifestazione. A chiudere la giornata saranno la premiazione del contest “Vorrei la pace sulle strade”, prevista per le 18, e l’estrazione finale della lotteria con l’assegnazione dei premi alle 19. L’obiettivo degli organizzatori è trasformare per un giorno la zona in un luogo di incontro e socialità, capace di coinvolgere residenti e attività commerciali. “Manifestazioni come questa hanno un valore che va oltre il semplice intrattenimento – spiega Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio – perché riescono ad unire partecipazione, relazioni e attenzione verso il commercio di vicinato. Quando un quartiere si riempie di iniziative ne beneficiano tutti. Per il territorio è un segnale importante di vitalità”. Dietro all’organizzazione del “Mom’s Day” c’è il lavoro di numerose realtà del territorio insieme a Confcommercio Livorno. “L’idea è sempre stata quella di regalare una festa semplice ma autentica – racconta Patrizia Montagnani, responsabile del Comitato organizzatore – dove i bambini possano divertirsi e le famiglie stare insieme. C’è stato un impegno enorme da parte di volontari, associazioni e commercianti e questo è forse l’aspetto più bello della manifestazione”. Sulla stessa linea anche l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo. “È un evento che riesce ad attirare persone da tutta la città – afferma – e rappresenta un esempio positivo da seguire”. Per tutta la giornata saranno presenti punti ristoro e spazi dedicati all’animazione, con l’obiettivo di far vivere Coteto in modo diverso e riscoprire il valore della comunità unita.

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