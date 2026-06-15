Coteto in festa, successo per l’esordio in notturna
La presidente di Confcommercio, Francesca Marcucci: "La risposta del pubblico è andata oltre le aspettative: valorizzato il quartiere e il lavoro delle attività commerciali". I residenti hanno contribuito addobbando a festa i balconi per rendere ancora più accogliente e colorata l’atmosfera
Una grande partecipazione di famiglie, bambini e residenti di ogni parte della città, ha accompagnato l’esordio in notturna di Coteto in festa, una festa della mamma che si è trasformata in una lunga serata che ha animato il quartiere dalle 17 fino a mezzanotte. Via Toscana e le strade del quartiere si sono riempite di persone, musica, giochi, spettacoli e attività per tutte le età, in un clima di partecipazione che ha confermato il forte legame della manifestazione con Coteto. I residenti hanno contribuito addobbando a festa i balconi per rendere ancora più accogliente e colorata l’atmosfera. Ad aprire ufficialmente l’evento è stato il taglio del nastro alla presenza di Confcommercio Livorno, del comitato organizzatore e dell’assessore comunale al commercio e al turismo, Rocco Garufo, che ha voluto portare il saluto dell’amministrazione comunale a una manifestazione ormai diventata un appuntamento atteso dalla città. “Il successo di questa edizione è la dimostrazione di quanto il quartiere creda in questa iniziativa – commenta la presidente provinciale Confcommercio Livorno Francesca Marcucci –. Dopo il rinvio c’era la volontà di recuperare la festa nel migliore dei modi e la risposta del pubblico è andata oltre le aspettative. Vedere così tante famiglie partecipare, bambini divertirsi e residenti contribuire ad addobbare balconi e strade significa che il Mom’s Day è diventato qualcosa che va oltre il singolo evento: è un momento di comunità che valorizza il quartiere e il lavoro delle attività commerciali. Un modello da seguire”. Confcommercio Livorno rivolge un ringraziamento al comitato organizzatore, ai commercianti di Coteto, alle associazioni coinvolte, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione confermando la capacità del quartiere di fare rete e costruire occasioni di aggregazione molto partecipate.
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